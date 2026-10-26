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नौकरी की तलाश में रूस गया बिलासपुर का युवक लापता, बहन बोली- केस में फंसाया, युद्ध में शामिल होने का दबाव

युवक की बहन ने पुलिस और प्रशासन को दी शिकायत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बिलासपुर: नौकरी की तलाश में रूस गया बिल्हा का रहने वाला एक युवक के लापता होने का मामला सामने आया है. युवक विनीत कुमार दुबे 1 अक्टूबर को रूस की राजधानी मॉस्को गया था, परिवार के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है.

युद्ध में शामिल होने का भी दबाव दरअसल लापता युवक की बहन आशी दुबे का कहना है उसके भाई को रूस में बंधक बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है. उस पर युद्ध में शामिल होने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप है. बहन ने इस संबंध में बिलासपुर एसएसपी और कलेक्टर से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई है.