नौकरी की तलाश में रूस गया बिलासपुर का युवक लापता, बहन बोली- केस में फंसाया, युद्ध में शामिल होने का दबाव
युवक की बहन ने पुलिस और प्रशासन को दी शिकायत, कलेक्टर बोले- एंबेसी को लिखा गया है पत्र, जवाब का इंतजार
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2026 at 7:49 PM IST
बिलासपुर: नौकरी की तलाश में रूस गया बिल्हा का रहने वाला एक युवक के लापता होने का मामला सामने आया है. युवक विनीत कुमार दुबे 1 अक्टूबर को रूस की राजधानी मॉस्को गया था, परिवार के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है.
युद्ध में शामिल होने का भी दबाव
दरअसल लापता युवक की बहन आशी दुबे का कहना है उसके भाई को रूस में बंधक बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है. उस पर युद्ध में शामिल होने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप है. बहन ने इस संबंध में बिलासपुर एसएसपी और कलेक्टर से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई है.
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक, लापता युवक विनीत कुमार दुबे नौकरी के सिलसिले में रूस गया था. उसे टेलीग्राम के एक ग्रुप के माध्यम से नौकरी की जानकारी मिली थी. परिवार का कहना है कि रूस पहुंचने के बाद परिस्थितियां उसके लिए मुश्किल हो गईं. उसे रूस में भारतीय दूतावास जाने नहीं दिया गया और मॉस्को के एक होटल में रोके रखा गया. इसके बाद उसे वोल्गोग्राद भेज दिया गया, जहां उसे एक अपार्टमेंट में रखा गया था.
ड्रग्स के मामले में फंसाने का आरोप
बहन के मुताबिक 7 अक्टूबर की सुबह करीब 7 बजे कुछ लोग विनीत को कार में बिठाकर किसी अज्ञात स्थान पर ले गए. वहां उस पर रेजिडेंसी प्राप्त करने और युद्ध में शामिल होने के लिए दबाव बनाया गया. विनीत ने युद्ध में जाने से इनकार किया तो उसके साथ मारपीट की गई. उसे भूखा रखकर प्रताड़ित किया गया. उसे रूस में ड्रग्स से जुड़े एक मामले में फंसा दिया गया. उसी आधार पर उसे स्थानीय लोगों की बात मानने पर मजबूर किया जा रहा है.
दूतावास से किया जा रहा संपर्क
परिवार की शिकायत पर पुलिस कप्तान ने रशियन एंबेसी और विदेश मंत्रालय के साथ पत्राचार किया है. युवक की स्थिति को लेकर दूतावास और विदेश मंत्रालय से जवाब का इंतजार किया जा रहा है.
एक युवती की शिकायत मिली है, रशिया में उसके भाई को डिटेन करने की बात कही है, उसके आधार पर हमने एंबेसी को पत्र लिखा है. जो भी जवाब आता है उसके बाद आगे की कार्यवाही करेंगे- रजनेश सिंह, एसएसपी
आज बच्ची आई थी, SSP साहब से भी हमने बात की है. बहुत जल्द इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा- संजय अग्रवाल, कलेक्टर, बिलासपुर
इधर युवक की बहन का कहना है कि भाई के साथ हुई घटनाओं की जानकारी परिवार को किशोर नाम के एक युवक के माध्यम से मिली. किशोर ने व्हाट्सएप के जरिए परिवार से संपर्क किया था. इसके बाद से परिवार विनीत की सुरक्षा को लेकर चिंतित है.