बिलासपुर में युवक का अपहरण कर पिटाई का आरोप, इलाज से पहले युवक की मौत

जानकारी के अनुसार बरेला का रहने वाले 20 वर्षीय युवक राजकुमार धुरी वार्ड 13 का निवासी है. 26 दिसम्बर की दोपहर 3 बजे अज्ञात 4 से 5 युवक कार में आए और पंजाब बैंक के पास से उसे बलपूर्वक गाड़ी में बैठाकर लेकर चले गए. कार सवार उसी दिन शाम 6 बजे राजकुमार धुरी के घर के सामने पहुंचे और युवक को घर के दरवाजे के बाहर उतारकर चले गए.

बिलासपुर: तखतपुर में एक युवक का अपहरण करने के बाद पिटाई से युवक की मौत का मामला सामने आया है. आपसी रंजिश का मामला सामने आ रहा है. पुलिस का ये भी कहना है कि परिजनों ने इस मामले में अब तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई है.

पिटाई से युवक के शरीर पर गंभीर चोटें

परिजनों ने जब उसे देखा तो उसके शरीर पर काफी चोटें थी. वहीं दर्द से बुरी तरह कराह रहा था. परिजन तुरंत उसे तखतपुर स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए. लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही युवक ने दम तोड़ दिया.

पुरानी रंजिश में मारपीट का आरोप

वरिष्ठ चिकित्सक डां सुनील हंसराज ने अस्पताल में उस युवक की जांच की. तब उन्होंने पाया कि शरीर पर जगह जगह डंडे से मारपीट के निशान पाए गए. मृतक के पिता बेनी राम ने बताया कि गांव के ही किसी युवक से एक वर्ष पूर्व उसका विवाद हुआ था. शायद इसी रंजिश को लकेर उसका अपहरण कर मारपीट हुई हो. पिता ने बताया कि राजकुमार चिल्हाटी में रहकर ट्रैक्टर चलाने का काम करता है और वह घर आया हुआ था और काम होने के बाद वापस चिल्हाटी चला जाता था.

ये जानकारी भी सामने आई है कि घटना के बाद राजकुमार धुरी के माता पिता और परिजन जरहागांव थाने में रिपोर्ट लिखाने गए थे. लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई जिससे वे वापस चले गए. हालांकि इस मामले में जरहागांव थाना प्रभारी नंद लाल पैकरा ने बताया कि मारपीट की घटना की जानकारी मिली है. परिजन थाने आए थे लेकिन बिना रिपोर्ट लिखाए वे चले गए. परिजनों से बयान लेने के बाद आगे की जांच की जाएगी.