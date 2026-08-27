बिलासपुर यलहंका साप्ताहिक एक्सप्रेस का नियमित परिचालन शुरू
बिलासपुर यलहंका साप्ताहिक एक्सप्रेस से शिक्षा, रोजगार, व्यापार, उद्योग पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक संपर्क को भी नई गति मिलेगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 27, 2026 at 9:05 AM IST
रायपुर: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और बिलासपुर से दक्षिण भारत के बीच रेल संपर्क को और ज्यादा सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है. बिलासपुर यलहंका (बेंगलुरु) साप्ताहिक एक्सप्रेस (18261/18262) का नियमित परिचालन 26 अगस्त 2026 से शुरू कर दिया है.यह रेल सेवा दोनों क्षेत्रों के बीच शिक्षा, रोजगार, व्यापार, उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक संपर्क को भी नई गति प्रदान करेगी.
रायपुर रेल मंडल के SDCM डॉ सुस्कर विपुल विलासराव ने बताया कि यह ट्रेन विशेष रूप से बेंगलुरु जैसे प्रमुख आईटी एवं औद्योगिक केंद्र से बिलासपुर क्षेत्र का सीधा रेल संपर्क मजबूत होने से विभिन्न वर्गों के यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी. इस ट्रेन के साप्ताहिक नियमित परिचालन के अंतर्गत गाड़ी संख्या 18261 बिलासपुर यलहंका (बेंगलुरु) साप्ताहिक ट्रेन बिलासपुर से 26 अगस्त 2026 से हर बुधवार को और गाड़ी संख्या 18262 यलहंका (बेंगलुरु) बिलासपुर साप्ताहिक ट्रेन यलहंका से 27 अगस्त 2026 से हर गुरुवार को चलाई जाएगी.
गाड़ी संख्या 18261 बिलासपुर यलहंका (बेंगलुरु) साप्ताहिक ट्रेन 26 अगस्त 2026 से प्रत्येक बुधवार को बिलासपुर से 14.00 बजे रवाना होगी.
- भाटापारा आगमन 14.40 बजे, प्रस्थान 14.42 बजे.
- रायपुर आगमन 15.35 बजे, प्रस्थान 15.40 बजे.
- दुर्ग आगमन 16.25 बजे, प्रस्थान 16.30 बजे
- राजनादगांव आगमन 16.49 बजे, प्रस्थान 16.51 बजे.
- डोंगरगढ़ आगमन 17.12 बजे, प्रस्थान 17.14 बजे.
- गोंदिया आगमन 18.15 बजे, प्रस्थान 18.25 बजे.
- वडसा आगमन 19.32 बजे, प्रस्थान 19.34 बजे.
- चांदाफोर्ट आगमन 21.18 बजे, प्रस्थान 21.20 बजे.
- बल्लारशाह आगमन 22.05 बजे, प्रस्थान 22.15 बजे.
- सिरपुर कागजनगर आगमन 22.59 बजे, प्रस्थान 23.00 बजे.
- मंचिर्याल आगमन 23.54 बजे, प्रस्थान 23.55 बजे.
- दूसरे दिन काजीपेट आगमन 01.38 बजे, प्रस्थान 01.40 बजे.
- चर्लापल्ली आगमन 03.08 बजे, प्रस्थान 03.10 बजे.
- सिकंदराबाद आगमन 05.55 बजे, प्रस्थान 06.05 बजे
- लिंगमपल्ली 06.18 बजे, प्रस्थान 06.20 बजे.
- विकाराबाद आगमन 07.03 बजे, प्रस्थान 07.05 बजे.
- तांडूर आगमन 07.43 बजे, प्रस्थान 07.45 बजे.
- यादगीर आगमन 09.13 बजे, प्रस्थान 09.15 बजे.
- कृष्णा जंक्शन आगमन 09.50 बजे, प्रस्थान 10.00 बजे.
- रायचूर आगमन 10.28 बजे, प्रस्थान 10.30 बजे.
- मंत्रालयम रोड आगमन 10.53 बजे, प्रस्थान 10.55 बजे.
- गुंटकल आगमन 12.25 बजे, प्रस्थान 12.35 बजे.
- गुत्ती आगमन 13.03 बजे, प्रस्थान 13.05 बजे.
- अनंतपुर आगमन 13.23 बजे, प्रस्थान 13.25 बजे.
- धर्मवरम आगमन 14.55 बजे, प्रस्थान 15.00 बजे जो 19.00 बजे यलहंका स्टेशन पहुंचेगी.
इसी प्रकार गाड़ी संख्या 18262 यलहंका (बेंगलुरु) बिलासपुर साप्ताहिक ट्रेन 27 अगस्त 2026 से प्रत्येक गुरुवार को यलहंका से 21.30 बजे रवाना होगी.
- दूसरे दिन धर्मवरम आगमन 00.55 बजे, प्रस्थान 01.00 बजे.
- अनंतपुर आगमन 01.28 बजे, प्रस्थान 01.30 बजे.
- गुत्ती आगमन 02.18 बजे, प्रस्थान 02.20 बजे.
- गुंटकल आगमन 03.30 बजे, प्रस्थान 03.40 बजे.
- मंत्रालयम रोड आगमन 04.58 बजे, प्रस्थान 05.00 बजे.
- रायचूर आगमन 05.40 बजे, 05.42 बजे.
- कृष्णा जंक्शन आगमन 06.10 बजे, प्रस्थान 06.20 बजे.
- यादगीर आगमन 06.48 बजे, प्रस्थान 06.50 बजे.
- तांडूर आगमन 08.39 बजे, प्रस्थान 08.40 बजे.
- विकाराबाद आगमन 09.18 बजे, प्रस्थान 09.20 बजे.
- लिंगमपल्ली आगमन 10.03 बजे, प्रस्थान 10.05 बजे.
- सिकंदराबाद आगमन 10.55 बजे, प्रस्थान 11.05 बजे.
- चर्लापल्ली आगमन 11.33 बजे, प्रस्थान 11.35 बजे.
- काजीपेट आगमन 13.23 बजे, प्रस्थान 13.25 बजे.
- मंचिर्याल आगमन 14.48 बजे, प्रस्थान 14.50 बजे.
- सिरपुर कागजनगर आगमन 15.33 बजे, प्रस्थान 15.35 बजे.
- बल्लारशाह आगमन 17.35 बजे, प्रस्थान 17.45 बजे.
- चांदाफोर्ट आगमन 18.15 बजे, प्रस्थान 18.17 बजे.
- वडसा आगमन 19.48 बजे, प्रस्थान 19.50 बजे.
- गोंदिया आगमन 21.50 बजे, प्रस्थान 22.00 बजे.
- डोंगरगढ़ आगमन 22.58 बजे, प्रस्थान 23.00 बजे.
- राजनादगाँव आगमन 23.25 बजे, प्रस्थान 23.27 बजे.
- तीसरे दिन दुर्ग आगमन 00.20 बजे, प्रस्थान 00.25 बजे.
- रायपुर आगमन 01.05 बजे, प्रस्थान 01.10 बजे.
- भाटापारा आगमन 02.05 बजे, प्रस्थान 02.07 बजे जो 03.30 बजे बिलासपुर स्टेशन पहुंचेगी.