बिलासपुर यलहंका समर स्पेशल ट्रेन को मिली मंजूरी यात्रियों को राहत
ग्रीष्म ऋतु की छुट्टियों के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 2, 2026 at 7:38 AM IST
बिलासपुर: भारतीय रेलवे ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बिलासपुर से यलहंका के बीच 5- 5 फेरों के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. इस विशेष ट्रेन के संचालन से यात्रियों को कंफर्म बर्थ के साथ सुगम एवं आरामदायक यात्रा सुविधा मिल सकेगी.
हैदराबाद के यात्रियों को भी मिलेगी एक और ट्रेन
बिलासपुर यलहंका समर स्पेशल ट्रेन में 02 एसएलआरडी, 04 सामान्य, 10 स्लीपर, 04 एसी-III सहित कुल 20 कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी.
बिलासपुर से हर बुधवार और यलहंका से हर गुरुवार को ट्रेन
गाड़ी संख्या 08261 बिलासपुर- यलहंका(बेंगलुरु)–समर स्पेशल ट्रेन बिलासपुर से हर बुधवार को 03 जून 2026 से 01 जुलाई 2026 तक चलेगी. इसी प्रकार गाड़ी संख्या 08262 यलहंका(बेंगलुरु)–बिलासपुर समर स्पेशल ट्रेन यलहंका से हर गुरुवार को 04 जून 2026 से 02 जुलाई 2026 तक चलेगी.
बिलासपुर यलहंका समर स्पेशल ट्रेन रूट
गाड़ी संख्या 08261 बिलासपुर-यलहंका(बेंगलुरु) समर स्पेशल ट्रेन 03 जून 2026 से 01 जुलाई 2026 तक प्रत्येक बुधवार को बिलासपुर से 14.00 बजे रवाना होगी, भाटापारा आगमन 14.40 बजे, प्रस्थान 14.42 बजे, रायपुर आगमन 15.35 बजे, प्रस्थान 15.40 बजे, दुर्ग आगमन 16.25 बजे, प्रस्थान 16.30 बजे, राजनादगांव आगमन 16.49 बजे, प्रस्थान 16.51 बजे, डोंगरगढ़ आगमन 17.12 बजे, प्रस्थान 17.14 बजे, गोंदिया आगमन 18.15 बजे, प्रस्थान 18.25 बजे, वडसा आगमन 19.32 बजे, प्रस्थान 19.34 बजे, चांदाफोर्ट आगमन 21.18 बजे, प्रस्थान 21.20 बजे, बल्लारशाह आगमन 22.05 बजे, प्रस्थान 22.15 बजे, सिरपुर कागजनगर आगमन 22.59 बजे, प्रस्थान 23.00 बजे, मंचिर्याल आगमन 23.54 बजे, प्रस्थान 23.55 बजे.
दूसरे दिन काजीपेट आगमन 01.38 बजे, प्रस्थान 01.40 बजे, चर्लपल्ली आगमन 03.08 बजे, प्रस्थान 03.10 बजे, सिकंदराबाद आगमन 05.55 बजे, प्रस्थान 06.05 बजे, लिंगमपल्ली 06.18 बजे, प्रस्थान 06.20 बजे, विकाराबाद आगमन 07.03 बजे, प्रस्थान 07.05 बजे, तांडूर आगमन 07.43 बजे, प्रस्थान 07.45 बजे, यादगीर आगमन 09.13 बजे, प्रस्थान 09.15 बजे, कृष्णा जंक्शन आगमन 09.50 बजे, प्रस्थान 10.00 बजे, रायचूर आगमन 10.28 बजे, प्रस्थान 10.30 बजे, मंत्रालयम रोड आगमन 10.53 बजे, प्रस्थान 10.55 बजे, गुंटकल आगमन 12.25 बजे, प्रस्थान 12.35 बजे, गुत्ती आगमन 13.03 बजे, प्रस्थान 13.05 बजे, अनंतपुर आगमन 13.23 बजे, प्रस्थान 13.25 बजे, धर्मवरम आगमन 15.30 बजे, प्रस्थान 15.35 बजे, हिंदूपुर आगमन 16.38 बजे, प्रस्थान 16.40 बजे और 19.00 बजे यलहंका स्टेशन पहुंचेगी.
यलहंका बिलासपुर समर स्पेशल ट्रेन रूट
इसी प्रकार गाड़ी संख्या 08262 यलहंका(बेंगलुरु)-बिलासपुर समर स्पेशल ट्रेन 04 जून 2026 से 02 जुलाई 2026 तक हर गुरुवार को यलहंका से 21.30 बजे रवाना होगी. हिंदूपुर आगमन 22.38 बजे, प्रस्थान 22.40 बजे, दूसरे दिन धर्मवरम आगमन 00.55 बजे, प्रस्थान 01.00 बजे, अनंतपुर आगमन 01.28 बजे, प्रस्थान 01.30 बजे, गुत्ती आगमन 02.18 बजे, प्रस्थान 02.20 बजे, गुंटकल आगमन 03.35 बजे, प्रस्थान 03.40 बजे, मंत्रालयम रोड आगमन 04.58 बजे, प्रस्थान 05.00 बजे, रायचूर आगमन 05.40 बजे, 05.42 बजे, कृष्णा जंक्शन आगमन 06.10 बजे , प्रस्थान 06.20 बजे, यादगीर आगमन 06.48 बजे, प्रस्थान 06.50 बजे, तांडूर आगमन 08.39 बजे, प्रस्थान 08.40 बजे, विकाराबाद आगमन 09.18 बजे, प्रस्थान 09.20 बजे, लिंगमपल्ली आगमन 10.03 बजे, प्रस्थान 10.05 बजे.
सिकंदराबाद आगमन 10.55 बजे, प्रस्थान 11.05 बजे, चर्लपल्ली आगमन 11.33 बजे, प्रस्थान 11.35 बजे, काजीपेट आगमन 13.23 बजे, प्रस्थान 13.25 बजे, मंचिर्याल आगमन 14.48 बजे, प्रस्थान 14.50 बजे, सिरपुर कागजनगर आगमन 15.33 बजे, प्रस्थान 15.35 बजे, बल्लारशाह आगमन 17.35 बजे, प्रस्थान 17.45 बजे, चांदाफोर्ट आगमन 18.15 बजे, प्रस्थान 18.17 बजे, वडसा आगमन 19.48 बजे, प्रस्थान 19.50 बजे, गोंदिया आगमन 21.50 बजे, प्रस्थान 22.00 बजे, डोंगरगढ़ आगमन 22.58 बजे, प्रस्थान 23.00 बजे, राजनादगाँव आगमन 23.25 बजे, प्रस्थान 23.27 बजे, तीसरे दिन दुर्ग आगमन 00.20 बजे, प्रस्थान 00.25 बजे, रायपुर आगमन 01.05 बजे, प्रस्थान 01.10 बजे, भाटापारा आगमन 02.05 बजे, प्रस्थान 02.07 बजे तथा 03.30 बजे बिलासपुर स्टेशन पहुंचेगी.
रेलवे प्रशासन के अनुसार,गर्मी की छुट्टियों में दक्षिण भारत की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि होती है. इसे ध्यान में रखते हुए विशेष ट्रेन चलाने की योजना बनाई है, जिससे नियमित ट्रेनों में दबाव कम होगा और यात्रियों को राहत मिलेगी.
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले स्पेशल ट्रेनों की समय-सारिणी, ठहराव एवं अन्य जानकारी आधिकारिक वेबसाइट [Indian Railways Enquiry System](https://www.enquiry.indianrail.gov.in?utm_source=chatgpt.com) पर देखकर ही यात्रा प्रारंभ करें.