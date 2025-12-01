ETV Bharat / state

बिलासपुर में महिला पर्यवेक्षक अचानक बेहोश होकर गिरी, अस्पताल में भर्ती कराया गया

महिला पर्यवेक्षक SIR समेत दूसरे कामों में लगी थी तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई.

SIR workload pressure
बिलासपुर में महिला पर्यवेक्षक अचानक बेहोश होकर गिरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 1, 2025 at 8:37 PM IST

बिलासपुर : जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ एक महिला पर्यवेक्षक पी. गीता कृष्णन अचानक बेहोश होकर गिर गईं. उन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार उनकी तबीयत में अब सुधार है.

एक साथ कई कामों का दबाव बढ़ा : परिजनों ने बताया कि पर्यवेक्षक को एक ही समय पर SIR सहित कई महत्वपूर्ण कामों की जिम्मेदारी दी गई थी. समय पर काम पूरा करने के दबाव की वजह से उनका मानसिक तनाव बढ़ गया.

कार्य के दौरान बढ़ा तनाव और बढ़ा ब्लड प्रेशर : तारबाहर सेक्टर में पदस्थ पर्यवेक्षक को विभाग ने कई सख्त नियमों के साथ जिम्मेदारियां सौंपी थीं. Special Intensive Revision (SIR) का काम करते समय उनका मानसिक तनाव बढ़ गया और अचानक उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया, जिसके चलते वह बेहोश होकर गिर गईं.

अस्पताल में चल रहा इलाज, स्थिति अब सामान्य : उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कर इलाज दिया जा रहा है. एसडीएम मनीष साहू ने अस्पताल पहुंचकर हालात की जानकारी ली. उन्होंने बताया कि पर्यवेक्षक पहले से हाई ब्लड प्रेशर की मरीज हैं. फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य है और चिंताजनक नहीं है.

गौरतलब है कि कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को BLO के रूप में SIR का काम दिया गया है. बीएलओ स्थानीय सरकारी या अर्ध-सरकारी अधिकारी होते हैं, जो स्थानीय मतदाताओं से परिचित होते हैं और आमतौर पर उसी मतदान क्षेत्र के वोटर होते हैं. वे अपनी स्थानीय विशेषज्ञता का उपयोग करके मतदाता सूची को अपडेट करने में सहायता करते हैं.

