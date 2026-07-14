ETV Bharat / state

चौकीदार की हत्या कर प्लेस ऑफ सेफ्टी से भागे 4 बालक, बाल अधिकार आयोग सख्त, विशेष टीम बनाने दिए निर्देश

बिलासपुर चौकीदार मर्डर केस में सीजी बाल आयोग सख्त रुख अपनाया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Chhattisgarh Commission for Protection of Child Rights
छत्तीसगढ़ बाल अधिकार आयोग (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 14, 2026 at 6:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित प्लेस ऑफ सेफ्टी से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. चार विधि-विरुद्ध बालकों ने सुरक्षा कर्मी की हत्या कर संस्था से फरार होने की वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आपात समीक्षा बैठक बुलाई. सुरक्षा व्यवस्था से लेकर फरार बालकों की तलाश तक कई अहम निर्देश जारी किए.

सुरक्षा में खामियों पर जताई चिंता

आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने 6 दिसंबर 2025 को बिलासपुर के प्लेस ऑफ सेफ्टी का औचक निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान पेयजल, भोजन, स्टाफ की कमी, सुरक्षा व्यवस्था और संस्थागत प्रबंधन में कई कमियां सामने आई थीं. इन्हें दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध सुधार के निर्देश भी दिए गए थे.

हत्या और फरारी के बाद आयोग की आपात बैठक

13 जुलाई 2026 को चौकीदार की हत्या और चार विधि-विरुद्ध बालकों के फरार होने की घटना सामने आते ही आयोग ने तत्काल ऑनलाइन समीक्षा बैठक आयोजित की. बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई, प्लेस ऑफ सेफ्टी के अधीक्षक समेत सभी संबंधित अधिकारी शामिल हुए.

विशेष टीम बनाने के निर्देश

आयोग की अध्यक्ष ने विशेष किशोर पुलिस इकाई की अधिकारी रश्मीत कौर को निर्देश दिए. इस निर्देश में फरार बालकों की पूरी जानकारी जुटाकर उनके संभावित ठिकानों और संपर्क सूत्रों के आधार पर विशेष टीम गठित करने की बात कही गई. साथ ही अन्य विभागों के समन्वय से तेज़ और प्रभावी सर्च ऑपरेशन चलाकर चारों बालकों का जल्द पता लगाने को कहा गया.

सुरक्षा व्यवस्था और काउंसलिंग सिस्टम की होगी समीक्षा

डॉ. वर्णिका शर्मा ने निर्देश दिए कि प्लेस ऑफ सेफ्टी की सुरक्षा व्यवस्था का दोबारा व्यापक मूल्यांकन किया जाए. साथ ही संस्था में बच्चों की संख्या के अनुरूप काउंसलरों की उपलब्धता, उनकी कार्यप्रणाली, मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक परामर्श की व्यवस्था का भी विस्तृत आकलन किया जाएगा.

अब हर कार्रवाई की देनी होगी लिखित जानकारी

आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसे गंभीर मामलों में केवल मौखिक जानकारी पर्याप्त नहीं होगी. सभी संबंधित अधिकारियों को शासन और आयोग को हर कार्रवाई की विस्तृत लिखित रिपोर्ट देनी होगी. इसके लिए आयोग अलग से प्रतिवेदन भी तलब करेगा, जिसमें सुरक्षा सुधार, घटना पर की गई कार्रवाई और भविष्य की कार्ययोजना का पूरा विवरण देना अनिवार्य होगा.

बिलासपुर प्लेस ऑफ सेफ्टी की यह घटना बाल देखरेख संस्थाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही है. अब आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस पूरे मामले की लगातार निगरानी की जाएगी, फरार बालकों की तलाश, हत्या की जांच और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की नियमित समीक्षा होगी. साथ ही बच्चों के अधिकार, सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और अनुशंसाएं भी जारी रहेंगी.

अतिथि व्याख्याता या दिहाड़ी मजदूर ? सरकार की नई नीति पर भड़के शिक्षक, बोले– हमें सम्मान चाहिए, दिहाड़ी नहीं

उरला फैक्ट्री हादसा, तीन मजदूरों की मौत पर NHRC का एक्शन, छत्तीसगढ़ सरकार को भेजा नोटिस

TAGGED:

CG BAAL AYOG
PROTECTION OF CHILD RIGHTS
बिलासपुर प्लेस ऑफ सेफ्टी
वर्णिका शर्मा
BILASPUR WATCHMAN MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.