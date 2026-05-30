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बिलासपुर के व्यापार विहार में लगी आग, आसमान में धुएं का गुबार, तेल का गोदाम होने से काबू पाने में लगी कड़ी मशक्कत

व्यापारिक केंद्र के गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक होने की आशंका, इलाके में मची अफरा तफरी

Bilaspur Fire
बिलासपुर के व्यापार विहार में लगी आग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 30, 2026 at 2:00 PM IST

2 Min Read
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बिलासपुर: शहर के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र व्यापार विहार में शनिवार सुबह एक खाद्य तेल (एडिबल ऑयल) के गोदाम में भीषण आग लग गई. यह पूरा मामला तारबाहर थाना क्षेत्र का है, जहां तेल की मौजूदगी के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया. दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

तेल का गोदाम होने से काबू पाने में लगी कड़ी मशक्कत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुबह-सुबह भड़की भीषण आग

यह हादसा बिलासपुर के व्यापार विहार स्थित 'मोहन ब्रदर्स' (चौधरी एजेंसी) के गोदाम में सुबह करीब 9 बजे हुआ. इस गोदाम में भारी मात्रा में खाद्य तेल का स्टॉक रखा हुआ था. अचानक गोदाम के भीतर से आग की ऊंची और तेज लपटें उठने लगीं.

पूरे इलाके में मची अफरा-तफरी

गोदाम में तेल होने के कारण आग देखते ही देखते पूरे परिसर में फैल गई. आसमान में काले धुएं का एक बड़ा गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने लगा. इसे देखकर आसपास के दुकानदार, कर्मचारी और खरीदारी करने आए ग्राहक भी अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागे और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

दमकल विभाग ने पाया काबू

स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग (फायर ब्रिगेड) को दी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और तारबाहर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची. तेल की आग होने के कारण इस पर काबू पाने में काफी दिक्कतें आईं, लेकिन टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग को पूरी तरह शांत किया.

भारी नुकसान, जांच जारी

इस अग्निकांड में गोदाम के अंदर रखा लाखों रुपये का खाद्य तेल और अन्य सामान जलकर खाक हो गया है, जिससे बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है. राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. पुलिस के अनुसार, आग लगने की सटीक वजह अभी सामने नहीं आई है और मामले की जांच की जा रही है.

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