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बिलासपुर हिंसा का आरोपी रामसिंह ठाकुर गिरफ्तार, कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया सेंट्रल जेल

बिलासपुर हिंसा का आरोपी रामसिंह ठाकुर गिरफ्तार ( ETV Bharat )

बिलासपुर: हिंसक पथराव करने के आरोपों में बिलासपुर पुलिस ने राम सिंह ठाकुर को अरेस्ट किया है. आरोपी हिंदूवादी नेता की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से हुई है. पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे सेंट्रल जेल भेज दिया गया है.