बिलासपुर हिंसा का आरोपी रामसिंह ठाकुर गिरफ्तार, कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया सेंट्रल जेल
आरोपी रामसिंह ठाकुर को जब सेंट्रेल जेल भेजा गया तब कुछ हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने वहां नारेबाजी की. संजय यादव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 27, 2026 at 8:38 AM IST
बिलासपुर: हिंसक पथराव करने के आरोपों में बिलासपुर पुलिस ने राम सिंह ठाकुर को अरेस्ट किया है. आरोपी हिंदूवादी नेता की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से हुई है. पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे सेंट्रल जेल भेज दिया गया है.
28 अगस्त 2026 को हुआ था पथराव
सिटी कोतवाली पुलिस के मुताबिक 28 अगस्त 2026 को रात के वक्त 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते हिंसक पथराव में बदल गया. पथराव में कई पुलिसवाले भी जख्मी हुए थे. आरोप है कि पथराव के दौरान कुछ लोगों ने आगजनी भी की. पुलिस ने अबतक इस केस में 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की है. मुख्य आरोपी को शनिवार की रात मध्य प्रदेश के पन्ना से दबोचा गया. आरोपी वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था.
रक्षाबंधन के दिन हुआ था बवाल
सिटी कोतवाली थाना पुलिस के मुताबिक रक्षाबंधन के दिन सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के खपरगंज इलाके में विवाद के बाद जमकर बवाल हुआ था. इस दौरान पथराव की घटना भी सामने आई थी. घटना के बाद पुलिस ने मामले में कई लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच कर रही है. इस मामले में अब तक 30 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इसके साथ ही पुलिस फरार आरोपियों की तलाश भी कर रही है जिनपर पथराव में शामिल होने का शक है. वहीं, पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की जांच अभी भी जारी है.
कानून व्यवस्था के खिलाफ जाकर जो भी काम करेगा उसके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी. आरोपी को मध्य प्रदेश के पन्ना से गिरफ्तार कर लाया गया है. आरोपी के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी. पुलिस इस मामले की आगे भी जांच करती रहेगी: रजनेश सिंह, एसएसपी बिलासपुर
सेंट्रल जेल के बाहर नारेबाजी
आरोपी राम सिंह को कल जब कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेजा गया इस दौरान केन्द्रीय जेल के पास बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग पहुंचकर नारेबाजी करने लगे.
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