युवाओं में होना चाहिए सिविक सेंस, पढ़ाई लिखाई का करे उपयोग - बिलासपुर एसएसपी
बिलासपुर पुलिस ने कार की छत पर बैठकर रील बनाने वाली युवती और युवक पर कार्रवाई की. इस दौरान पुलिस अधिकारी ने ये बातें कही.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 29, 2026 at 9:23 AM IST
बिलासपुर: सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली रील बनाने के चक्कर में युवा लगातार अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं. बिलासपुर में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमे एक युवती चलती कार की छत पर बैठकर स्टंट करती नजर आई. इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की.
मामला तुर्काडीह-सकरी बाईपास क्षेत्र का है. दरी निवासी प्रार्थी धर्मेंद्र सूर्यवंशी ने कोनी थाना पहुंचकर कार की छत पर बैठकर स्टंट करने और खुद की और दूसरों की जान खतरें में डालने की लिखित शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि 24 मई 2026 की रात लगभग 11:10 बजे से 25 मई की रात 12:30 बजे के बीच रायपुर रोड स्थित मौहारपारा निरतू क्षेत्र में एक आर्टिका कार क्रमांक CG 10 CD 1416 का चालक तेज व लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चला रहा था. इस दौरान कार की छत पर एक युवती बैठी हुई थी, जिसका स्टंटबाजी करते हुए वीडियो बनाया जा रहा था.
कार में स्टंट करने वालों पर कार्रवाई
शिकायत पर बिलासपुर पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की. आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गाड़ी भी जब्त की गई है. पुलिस ने मामले में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है.
एसएसपी रजनेश सिंह ने कहा शिकायत के आधार पर कोनी पुलिस ने अपराध क्रमांक 263/2026 के तहत धारा 281 बीएनएस एवं 184 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
स्टंट करने वालों को बिलासपुर पुलिस का संदेश
एसएसपी ने कहा कि इस तरह कृत्य से दूसरों की जान आफत में पड़ सकती है. पढ़े लिखे लोगों को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, जिससे समाज में गलत संदेश जाये. एससपी ने कहा कि लोगों में सिविक सेंस होना चाहिए. पढ़ाई लिखाई का उपयोग करना चाहिए. भारतीय संस्कृति में इस तरह की चीजों के लिए कोई जगह नहीं है. ये युवाओं को खुद सोचना चाहिए कि कानून का पालन खुद भी करें लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें.
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बाईट:- रजनेश सिंह एस एसपी,बिलासपुर