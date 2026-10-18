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ड्राइंग शीट से मां दुर्गा का श्रृंगार, छत पर पेन वाला झूमर, बिलासपुर में स्टेशनरी थीम पर दुर्गा पंडाल, देखिए खास रिपोर्ट

बिलासपुर का अनोखा दुर्गा पंडाल ( ETV BHARAT )

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में इस बार नवरात्रि पर कई अनोखे पंडाल देखने को मिल रहे हैं. बिलासपुर में भी माता रानी का एक ऐसा दरबार सजा है, जहां फूलों और आकर्षक सजावटी सामान की जगह स्टेशनरी के सामान ने ली है. खास बात है कि इन सामग्रियों को विसर्जन के बाद जरूरतमंद बच्चों को दिया जाएगा.- देखिए खास रिपोर्ट

शिक्षा का संदेश देता पंडाल कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल और स्कूल बैग जैसे समानों से यहां पंडाल को सजाया गया है. माता रानी का श्रृंगार भी शैक्षणिक सामग्री से किया गया है. लेकिन इस दरबार की सबसे खास बात यह है कि नवरात्र के बाद माता रानी के विसर्जन के साथ ही यहां सजाई गई स्टेशनरी सामग्री जरूरतमंद बच्चों के काम आएगी. यानी भक्ति के साथ शिक्षा और सामाजिक सरोकार का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है.