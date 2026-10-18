ड्राइंग शीट से मां दुर्गा का श्रृंगार, छत पर पेन वाला झूमर, बिलासपुर में स्टेशनरी थीम पर दुर्गा पंडाल, देखिए खास रिपोर्ट
बिलासपुर के नवयुवक दुर्गोत्सव समिति मसानगंज का पंडाल शहर में चर्चा का विषय, 'स्टेशनरी वर्ल्ड' दिया गया नाम, संवाददाता संजय यादव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 18, 2026 at 8:07 PM IST
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में इस बार नवरात्रि पर कई अनोखे पंडाल देखने को मिल रहे हैं. बिलासपुर में भी माता रानी का एक ऐसा दरबार सजा है, जहां फूलों और आकर्षक सजावटी सामान की जगह स्टेशनरी के सामान ने ली है. खास बात है कि इन सामग्रियों को विसर्जन के बाद जरूरतमंद बच्चों को दिया जाएगा.- देखिए खास रिपोर्ट
शिक्षा का संदेश देता पंडाल
कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल और स्कूल बैग जैसे समानों से यहां पंडाल को सजाया गया है. माता रानी का श्रृंगार भी शैक्षणिक सामग्री से किया गया है. लेकिन इस दरबार की सबसे खास बात यह है कि नवरात्र के बाद माता रानी के विसर्जन के साथ ही यहां सजाई गई स्टेशनरी सामग्री जरूरतमंद बच्चों के काम आएगी. यानी भक्ति के साथ शिक्षा और सामाजिक सरोकार का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है.
ड्राइंग सीट से सजाया गया माता का परिधान
शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर बिलासपुर के मसानगंज में नवयुवक दुर्गोत्सव समिति ने अनोखे पंडाल को बनाया है. इस दरबार की सजावट लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. कहीं छत पर स्लेट पर जय माता दी लिखा हुआ है तो कहीं पेन का झूमर बना हुआ है. यहां तक कि माता रानी का परिधान भी ड्राइंग शीट से किया गया है. श्रद्धा और रचनात्मकता का यह अनूठा संगम श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है.
पहले भी किया ऐसा नवाचार
समिति का वैसे तो 58वां साल हैं. इससे पहले भी न्यूज पेपर, चॉकलेट जैसी क्रिएटिव थीम पर यह समिति पंडाल तैयार करती रही है. माता रानी के इस दरबार के जरिए केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया जा रहा है.
विसर्जन के बाद बच्चों को मिलेगी सौगात
इस आयोजन की सबसे खास बात अभी बाकी है. माता रानी के विसर्जन के बाद पंडाल में सजाई गई स्टेशनरी सामग्री छोटे बच्चों को वितरित की जाएगी. इससे बच्चों को पढ़ाई के लिए जरूरी सामान मिल सकेगा. धार्मिक आयोजन के माध्यम से शिक्षा को प्रोत्साहित करने की यह पहल समाज को सकारात्मक संदेश देती है.
कुल मिलाकर देखा जाये तो मसानगंज का यह अनोखा दरबार संदेश दे रहा है कि सच्ची श्रद्धा केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं, बल्कि समाज के भविष्य को संवारने में भी दिखाई देती है. माता रानी के आशीर्वाद के साथ बच्चों के हाथों में शिक्षा की सामग्री पहुंचाने की यह पहल सराहनीय है.