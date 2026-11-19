सिरखड्ड पुल से कूदने से पहले एक-दूसरे के गले लगी थीं दोनों छात्राएं, एक लड़के को भी किया था फोन
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि सरकार इस घटना को लेकर गंभीर है और जांच के बाद सच्चाई सामने लाई जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 4:02 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवीं में सिरखड्ड पुल से कूदकर जान देने वाली दो नाबालिग छात्राओं का मामला विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी गूंजा. वीरवार को भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के तहत यह मामला उठाते हुए घटना की निष्पक्ष और जल्द जांच की मांग की. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि 14 और 15 साल की दो छात्राओं ने अपनी जान दे दी. इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में जांच से जुड़ी शुरुआती जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि पुल से कूदने से पहले दोनों छात्राएं एक-दूसरे के गले लगी थीं. एक छात्रा ने घटना वाले दिन दोपहर में एक लड़के को फोन भी किया था. अब पुलिस उनकी चैट और इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ी जानकारी की जांच कर रही है.
15 नवंबर को हुई थी घटना
भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि 15 नवंबर को दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 और 15 साल की दो छात्राओं ने सिरखड्ड पुल से कूदकर जान दे दी थी. उन्होंने सरकार से मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग की, ताकि घटना की असली वजह सामने आ सके. उन्होंने कहा कि यह पता लगाना जरूरी है कि आखिर किन परिस्थितियों में दोनों बच्चियों ने इतना बड़ा कदम उठाया.
चिट्टा माफिया के शामिल होने की जताई आशंका
त्रिलोक जम्वाल ने आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में चिट्टा माफिया सक्रिय है और उन्हें आशंका है कि इस पूरे मामले में माफिया की भूमिका हो सकती है. उन्होंने पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अभी तक यह पता नहीं लगाया गया कि दोनों छात्राएं एक रात कहां रही थीं. विधायक के मुताबिक, बरमाणा की दोनों छात्राएं घर से अपने नाना से पैसे लेकर सुंदरनगर गई थीं, लेकिन रात को वापस नहीं लौटीं. इसके बाद उन्हें तलाशने के लिए लड़कों को भेजा गया. बाद में पता चला कि दोनों छात्राओं ने पुल से कूदकर जान दे दी है.
CM सुक्खू ने बताया अब तक जांच में क्या पता चला?
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि पुलिस को 15 नवंबर की शाम घटना की सूचना मिली थी. जांच में सामने आया कि दोनों छात्राएं दो लड़कों के साथ मंडी गई थीं. बाद में जब उन्हें तलाशने के लिए गांव से लड़के भेजे गए तो दोनों छात्राएं एक-दूसरे के गले लगीं और खड्ड में कूद गईं. दोनों लड़कों से पूछताछ में पता चला कि छात्राएं परिजनों के गुस्से के डर से घर नहीं जाना चाहती थीं. घटना वाले दिन दोपहर करीब 2:30 बजे एक छात्रा ने किसी श्रमिक का फोन लेकर एक लड़के से बात की थी.
सीएम सुक्खू ने बताया कि पुलिस अब दोनों छात्राओं की चैट की जांच कर रही है. इसके अलावा इंस्टाग्राम से भी उनकी गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है. एक मृतका की नानी के बयान के आधार पर जीरो एफआईआर दर्ज की गई है और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस घटना को लेकर गंभीर है और जांच के बाद सच्चाई सामने लाई जाएगी.
बरमाणा थाने में जांच न करवाने की मांग
भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस मामले की जांच बरमाणा पुलिस थाने को न सौंपी जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले इसी थाने में चिट्टा माफिया के दबाव में महिला मंडलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. उस समय थाने के एसएचओ को वहां से हटा दिया गया था, लेकिन अब उन्हें दोबारा उसी थाने में तैनात कर दिया गया है. इसलिए उन्होंने मामले की जांच किसी अन्य अधिकारी से करवाने की मांग की.
जयराम ठाकुर ने भी जताई चिंता
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी विधायक त्रिलोक जम्वाल की ओर से उठाई गई शंकाओं को गंभीर बताया और सरकार से उचित कार्रवाई करने की मांग की. इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच के लिए किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी.
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