ETV Bharat / state

सिरखड्ड पुल से कूदने से पहले एक-दूसरे के गले लगी थीं दोनों छात्राएं, एक लड़के को भी किया था फोन

हिमाचल विधानसभा में उठा बिलासपुर में दो नाबालिग छात्राओं की मौत का मामला ( ETV BHARAT )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवीं में सिरखड्ड पुल से कूदकर जान देने वाली दो नाबालिग छात्राओं का मामला विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी गूंजा. वीरवार को भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के तहत यह मामला उठाते हुए घटना की निष्पक्ष और जल्द जांच की मांग की. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि 14 और 15 साल की दो छात्राओं ने अपनी जान दे दी. इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में जांच से जुड़ी शुरुआती जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि पुल से कूदने से पहले दोनों छात्राएं एक-दूसरे के गले लगी थीं. एक छात्रा ने घटना वाले दिन दोपहर में एक लड़के को फोन भी किया था. अब पुलिस उनकी चैट और इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ी जानकारी की जांच कर रही है.

15 नवंबर को हुई थी घटना