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परीक्षा देने की बात कहकर घर से निकली दो युवतियों ने खड्ड में लगाई छलांग, एक का शव बरामद, दूसरी की तलाश जारी

घुमारवीं में दो युवतियों ने खड्ड में लग दी छलांग ( ETV BHARAT )

घुमारवीं: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में दो युवतियों ने खड्ड में छलांग लगा दी. घटना रविवार देर शाम घुमारवीं के सिरखड्ड पुल के पास हुई, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर खड्ड में तलाश अभियान शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद एक युवती का शव बरामद कर लिया गया, जबकि दूसरी की तलाश देर रात तक जारी रही. दोनों युवतियां बरमाणा क्षेत्र की रहने वाली थीं और दसवीं कक्षा की छात्राएं बताई जा रही हैं.

जानकारी के अनुसार, दोनों युवतियां शनिवार सुबह घर से यह कहकर निकली थीं कि वे सुंदरनगर में परीक्षा देने जा रही हैं. परिजनों को उम्मीद थी कि परीक्षा देने के बाद दोनों शाम तक वापस लौट आएंगी, लेकिन देर शाम तक उनके घर न पहुंचने पर परिवार के लोग परेशान हो गए. इसके बाद परिजनों ने अपने स्तर पर दोनों की तलाश शुरू की. आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ करने के साथ ही संभावित जगहों पर भी उनका पता लगाने का प्रयास किया गया.