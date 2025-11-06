ETV Bharat / state

बिलासपुर रेल हादसा: 11 लोगों की मौत के मामले में एफआईआर

बिलासपुर एएसपी राजेंद्र जायसवाल ने बताया कि ट्रेन हादसे के मामले में अज्ञात के खिलाफ धारा 106(1),125(ए),153,154,175 व रेल्वे एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. जांच में जो भी तथ्य सामने आयेंगे और जो दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. रेलवे ने घटना के CRS (Commissioner of Railway Safety) जांच के निर्देश दिए हैं. वहीं पुलिस ने भी हादसे को लेकर केस दर्ज कर लिया है.

अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज : घटना के तुरंत बाद रेलवे और पुलिस ने अपनी अपनी जांच शुरू कर दी. अब रेलवे की तरफ से आधिकारिक मेमो के आधार पर तोरवा पुलिस ने अज्ञात दोषियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

बिलासपुर रेल हादसे में 11 की मौत: 4 नवंबर की शाम को बिलासपुर के लाल खदान इलाके के पास भीषण रेल दुर्घटना हुई. लालखदान के पास खड़ी मालगाडी से मेमू लोकल ट्रेन टकरा गई. इस हादसे में 11 यात्रियों की मौत हो गई. 20 लोग घायल हैं, जिनका बिलासपुर के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है. इस घटना ने कई परिवार के लोगों की खुशियां छीन ली.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए रेल हादसे के मामले में अब जांच और कार्रवाई में तेजी आ गई है. बिलासपुर की तोरवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किए गए हैं.

बिलासपुर ट्रेन एक्सीडेंट में एफआईआर (ETV Bharat Chhattisgarh)

रेलवे के अधिकारी ने तोरवा थाने में लिखित में शिकायत दर्ज कराई थी. तोरवा पुलिस मामले की जांच कर रही है- राजेंद्र जायसवाल, एएसपी

ट्रेन एक्सीडेंट के तुरंत बाद का वीडियो: बिलासपुर रेल हादसे के तुरंत बाद का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो हादसे के बाद रेलवे और पुलिस प्रशासन के मौके पर पहुंचने से पहले का है. जैसे ही मेमू ट्रेन मालगाड़ी से टकराई, उसके कुछ ही देर बाद मौके पर रोने चिल्लाने की आवाजें आने लगी. इंजन के बाद का पहला कोच महिलाओं के लिए आरक्षित कोच रहता है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और परिवार के साथ सफर करने वाले यात्रा करते हैं. यही कोच बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था. हादसे के बाद दूसरे कोच के यात्री दुर्घटनाग्रस्त कोच के पास पहुंचे और यात्रियों को निकालने की कोशिश करते दिखे. इसी दौरान का ये वीडियो है. इस रेल हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है.

बिलासपुर ट्रेन एक्सीडेंट के तुरंत बाद का वीडियो (ETV Bharat Chhattisgarh)

मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजा: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के परिजनों को 10 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया, गंभीर रूप से घायल यात्रियों के लिए 5 लाख और सामान्य घायल यात्रियों के लिए 1 लाख के मुआवजे की घोषणा की. वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने मृत यात्रियों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50 हजार आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की.

बिलासपुर रेल हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांग्रेस का आरोप, उच्चस्तरीय जांच की मांग: छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने रेलवे पर मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया. महंत ने कहा कि ट्रेन हादसे में 20 लोगों की मौत हुई है. जिनमें से 8 लोग बिना टिकट के सफर करने वाले हैं इस वजह से उनकी मौतों का आंकड़ा रेलवे नहीं बता रहा है. महंत ने ये भी कहा कि बीजेपी शासन के कार्यकाल में यात्री ट्रेनों की जगह मालगाड़ियों को ज्यादा प्राथमिक्ता दी जा रही है. वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.