महविश परवीन ने एक बार मौत को हराया, दूसरी बार जिंदगी की जंग हार गई
महविश डीपी कॉलेज की छात्रा थी और बिलासपुर में रहकर पढ़ाई कर रही थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2025 at 5:43 PM IST
बिलासपुर: कोरबा टू बिलासपुर चलने वाली मेमू ट्रेन 4 नवंबर को मालगाड़ी से टकरा गई थी. इस हादसे में अबतक 12 लोगों की मौत हो चुकी है. बुधवार को ट्रेन दुर्घटना में घायल हुई युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. मृतक युवती का नाम महविश परवीन है और वो बिलासपुर में रहकर पढ़ाई कर रही थी.
ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या पहुंची 12: हादसे में पहले 11 लोगों की मौत हुई थी. इलाज के दौरान आज महविश परवीन ने भी दम तोड़ दिया. 19 साल की महविश परवीन बिलासपुर में रहकर पढ़ाई करती थी. बिलासपुर के डीपी विप्र कॉलेज में परिवार वालों ने उसका दाखिला कराया था.
महविश परवीन की हुई थी ओपन हार्ट सर्जरी: महविश के परिवार वालों के मुताबिक बचपन में उसे दिल की बीमारी थी. डॉक्टरी जांच के बाद चिकित्सकों ने हार्ट सर्जरी की सलाह दी थी. डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक परिवार वालों ने बचपन में ही महविश की ओपन हार्ट सर्जरी कराई. ऑपरेशन के बाद महविश पूरी तरह से ठीक हो गई थी. डॉक्टरों की मदद से महविश को नई जिंदगी मिली इस बात से पूरा परिवार काफी खुश रहा करता था. महविश को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो इसका भी परिवार वाले पूरा ध्यान रखते थे.
बिलासपुर में रहकर कर रही थी पढ़ाई: 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद परिवार वालों ने आगे की शिक्षा के लिए उसे बिलासपुर भेज दिया. महविश बिलासपुर के डीपी विप्र कॉलेज में बीएसई गणित की छात्रा थी. परिवार वालों के मुताबिक महविश परवीन पढ़ने में काफी होशियार थी. पढ़ाई में उसकी रुचि को देखते हुए ही परिवार वालों ने उसे पढ़ने के लिए बिलासपुर भेजा था. छुट्टियों में वो अक्सर परिवार से मिलने भी आया करती थी.
होनी को था कुछ और मंजूर: परिवार वालों ने बताया कि रिश्तेदारी में एक शादी थी, जिसमें शामिल होने के लिए वो घर आई हुई थी. शादी में शामिल होने के बाद वो मेमू ट्रेन से 4 नवंबर को कोरबा से बिलासपुर लौट रही थी. महविश ने नेला स्टेशन से कोरबा बिलासपुर ट्रेन को पकड़ा. महविश अपनी मंजिल तक पहुंच पाती उससे पहले ही ट्रेन मालगाड़ी से भिड़ गई. हादसे में महविश को गंभीर चोटें आई थी. महविश का इलाज अस्पताल में किया जा रहा था जहां आज उसकी मौत हो गई. महविश की मौत के बाद उसके परिवार में गम का माहौल है.
4 नवंबर को हुआ था हादसा: मंगलवार 4 नवंबर के दिन शाम 4 बजे के करीब कोरबा बिलासपुर मेमू ट्रेन गटोरा और बिलासपुर स्टेशन के बीच मालगाड़ी से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कोच एक-दूसरे पर चढ़ गए, जिससे कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.