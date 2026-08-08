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मुक्तिधाम में पालतू कुत्ते का अंतिम संस्कार, लोगों ने धार्मिक परंपराओं के उल्लंघन का लगाया आरोप, पुलिस तक पहुंचा मामला

बिलासपुर के तोरवा मुक्तिधाम में पालतू कुत्ते के अंतिम संस्कार पर विवाद, परिजनों ने दी सफाई, चौकीदार फरार

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मुक्तिधाम में पालतू कुत्ते का अंतिम संस्कार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2026 at 11:43 AM IST

2 Min Read
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बिलासपुर: तोरवा क्षेत्र के छठ घाट स्थित मुक्तिधाम में पालतू कुत्ते का अंतिम संस्कार किए जाने पर विवाद हो गया है. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया. लोगों ने इसे धार्मिक परंपराओं और मुक्तिधाम की मर्यादा के बताते हुए विरोध जताया. मामले की शिकायत वार्ड पार्षद के माध्यम से तोरवा थाने में की गई, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है.

क्या है मामला?

तोरवा थाना प्रभारी रजनीश सिंह ने बताया कि क्षेत्र के एक परिवार का पालतू कुत्ता मर गया था. कुत्ते की मौत के बाद परिवार उसे छठ घाट स्थित मुक्तिधाम लेकर पहुंचा. वहां मौजूद एक चौकीदार से बातचीत कर परिवार ने कुत्ते का अंतिम संस्कार करने की बात कही.

हमने कहा था कि साइड में कहीं व्यवस्था करा दीजिए, हमारे फैमिली मेंबर और यहां डॉग जलाए हैं, हमें नहीं पता था कि वो साइ़ड में कर रहे हैं या उस जगह पर- परिजन

बिलासपुर के तोरवा मुक्तिधाम में पालतू कुत्ते के अंतिम संस्कार पर विवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोगों का आरोप

घटना की भनक लगते ही आसपास के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया. लोगों का कहना है कि चौकीदार ने रुपये लेकर कुत्ते का दाह संस्कार मुक्तिधाम में कर दिया. मुक्तिधाम केवल मानव शवों के अंतिम संस्कार के लिए है और वहां पालतू पशु का दाह संस्कार करना परंपराओं के खिलाफ है.

युवक घटना के बाद से फरार

विरोध बढ़ने पर पार्षद ने पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी. वहीं पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है. जांच में पता चला है कि कुत्ते का दाह संस्कार कराने वाला युवक घटना के बाद से फरार है. वहीं, संबंधित परिवार की भी पहचान और भूमिका की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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