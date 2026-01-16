ETV Bharat / state

एचपी ई-ऑफिस प्रणाली में बिलासपुर जिला प्रदेश में अव्वल, लिस्ट में देखें अन्य जिलों का हाल

एचपी ई-ऑफिस प्रणाली ( Department of Digital Technologies and Governance, Himachal Pradesh )

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश सरकार की डिजिटल गवर्नेंस की पहल को जमीनी स्तर पर मजबूती देते हुए बिलासपुर जिला ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. एचपी ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन में बिलासपुर ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है. यह उपलब्धि न केवल जिला प्रशासन की कार्यकुशलता को दर्शाती है, बल्कि कागज रहित और पारदर्शी शासन व्यवस्था की ओर एक मजबूत कदम भी मानी जा रही है. उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार (ETV BHARAT) एचपी ई-ऑफिस क्या है? एचपी ई-ऑफिस प्रणाली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित ई-ऑफिस प्रोडक्ट सूट पर आधारित है. इसका उद्देश्य पारंपरिक कागजी फाइल प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल व्यवस्था से बदलना है. इसके तहत फाइलों का निर्माण, डायरीकरण, मूवमेंट, ट्रैकिंग और रिकॉर्ड प्रबंधन ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है, जिससे कार्य प्रणाली अधिक तेज और सुगम बनती है. ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने से कार्यालयों में समय और खर्च दोनों की बचत हो रही है. साथ ही कागज की खपत कम होने से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है. वेब आधारित सुरक्षित प्रणाली के कारण अधिकारी कहीं से भी फाइलों पर काम कर पा रहे हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया में तेजी आई है और जवाबदेही भी बढ़ी है.