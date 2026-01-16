एचपी ई-ऑफिस प्रणाली में बिलासपुर जिला प्रदेश में अव्वल, लिस्ट में देखें अन्य जिलों का हाल

ETV Bharat / state

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश सरकार की डिजिटल गवर्नेंस की पहल को जमीनी स्तर पर मजबूती देते हुए बिलासपुर जिला ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. एचपी ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन में बिलासपुर ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है. यह उपलब्धि न केवल जिला प्रशासन की कार्यकुशलता को दर्शाती है, बल्कि कागज रहित और पारदर्शी शासन व्यवस्था की ओर एक मजबूत कदम भी मानी जा रही है.

एचपी ई-ऑफिस क्या है?

एचपी ई-ऑफिस प्रणाली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित ई-ऑफिस प्रोडक्ट सूट पर आधारित है. इसका उद्देश्य पारंपरिक कागजी फाइल प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल व्यवस्था से बदलना है. इसके तहत फाइलों का निर्माण, डायरीकरण, मूवमेंट, ट्रैकिंग और रिकॉर्ड प्रबंधन ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है, जिससे कार्य प्रणाली अधिक तेज और सुगम बनती है. ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने से कार्यालयों में समय और खर्च दोनों की बचत हो रही है. साथ ही कागज की खपत कम होने से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है. वेब आधारित सुरक्षित प्रणाली के कारण अधिकारी कहीं से भी फाइलों पर काम कर पा रहे हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया में तेजी आई है और जवाबदेही भी बढ़ी है.

चंबा दूसरे और मंडी तीसरे स्थान पर

प्रदेश भर के उपायुक्त कार्यालयों में ई-ऑफिस उपयोग का मूल्यांकन किया गया, जिसमें बिलासपुर जिला ने 12,887 ई-फाइल्स के साथ पहला स्थान हासिल किया. चंबा जिला दूसरे और मंडी जिला तीसरे स्थान पर रहा.खास बात यह रही कि बिलासपुर ने शिमला, सोलन और कांगड़ा जैसे बड़े जिलों को भी पीछे छोड़ दिया.

इस उपलब्धि पर उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली को पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से अपनाने का परिणाम आज प्रदेश स्तर पर दिखाई दे रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में भी जिला प्रशासन डिजिटल प्रशासन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा. उपायुक्त ने कहा कि ई-ऑफिस जैसी पहलें शासन प्रणाली में सकारात्मक बदलाव लाती हैं. इससे न केवल कार्य संस्कृति में सुधार होता है, बल्कि आम जनता का प्रशासन पर भरोसा भी मजबूत होता है. बिलासपुर की यह सफलता प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी.

