ETV Bharat / state

टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी! चालक पर डंडों से हमला, नकदी लूटने का आरोप

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए.

BILASPUR TOLL PLAZA VIOLENCE
टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी! (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 2:20 PM IST

|

Updated : April 2, 2026 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर स्थित गरामोड़ा टोल प्लाजा एक बार फिर विवादों में आ गया है. यहां टोल कर्मचारियों पर एक वाहन चालक के साथ मारपीट और नकदी छीनने के गंभीर आरोप लगे हैं. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं.

टोल विवाद ने लिया हिंसक रूप

जानकारी के अनुसार, टोल टैक्स को लेकर चालक और कर्मचारियों के बीच कहासुनी हो गई. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि कर्मचारियों ने कथित रूप से चालक पर डंडों से हमला कर दिया. आरोप है कि चालक के सिर पर वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही लहूलुहान हो गया.

नकदी लूटने का भी आरोप

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मारपीट के दौरान चालक की गाड़ी से नकदी भी निकाल ली गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. स्थानीय लोगों ने टोल कर्मचारियों के इस व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. घायल चालक को तुरंत अस्पताल भेजा गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

स्थानीय लोगों का कहना है कि टोल प्लाजा पर इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई. यही वजह है कि कर्मचारियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके.

बिलासपुर के एसपी संदीप धवल ने कहा कि मामला गंभीर है और इसकी गहन जांच की जा रही है. उन्होंने साफ कहा कि किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: कभी गर्मी तो कभी बर्फबारी, हिमाचल में अनप्रेडिक्टेबल रहा मार्च का महीना, जानें अचानक क्यों बदला मौसम का मिजाज?

Last Updated : April 2, 2026 at 3:23 PM IST

TAGGED:

DRIVER ASSAULT TOLL PLAZA BILASPUR
HIMACHAL TOLL PLAZA VIOLENCE
GARA MODA TOLL PLAZA
CHANDIGARH MANALI NATIONAL HIGHWAY
BILASPUR TOLL PLAZA VIOLENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.