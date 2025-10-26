ETV Bharat / state

बिलासपुर की तिफरा सब्जी मंडी विवादों में, अध्यक्ष पर फर्जी पंजीयन का समेत कई आरोप, रायपुर से पहुंची जांच टीम

जांच टीम के सामने दोनों पक्ष ने अपने अपने दस्तावेज पेश किए हैं. अध्यक्ष ने आरोपों को निराधार बताया है.

Bilaspur Tifra Mandi Controversy
तिफरा सब्जी मंडी अध्यक्ष पर फर्जी पंजीयन का समेत कई आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 26, 2025 at 3:09 PM IST

Updated : October 26, 2025 at 3:24 PM IST

बिलासपुर: जिले के तिफरा स्थित थोक सब्जी, फल मंडी फिर विवादों में घिरी है. इस बार मंडी अध्यक्ष मुकेश अधीजा पर फर्जी पंजीयन और दुकानदारों से अवैध रूप से रसीद वसूलने का आरोप लगा है. मामले में शिकायत के बाद रायपुर से जांच टीम बिलासपुर पहुंची और दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर जांच हो रही है. जांच के बाद ही आरोप की पुष्टि हो पाएगी.

बिलासपुर की तिफरा सब्जी मंडी विवादों में (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है पूरा मामला: दरअसल, तिफरा थोक सब्जी मंडी के अध्यक्ष मुकेश अधीजा पर आरोप है कि उन्होंने मंडी प्रशासन को गुमराह करते हुए फर्जी साइन (प्रारूप-7 पर) कर दर्जनों व्यापारियों के अनुमति पत्रों का नवीनीकरण कराया. इसके अलावा, अधीजा पर यह भी आरोप है कि उन्होंने “थोक सब्जी व्यापारी संघ तिफरा बिलासपुर” नाम से एक संघ चलाते हुए अवैध रूप से नियम बनाए, व्यापार संचालन बंद या चालू करने के आदेश जारी किए. इसके बाद टैक्स और दान की वसूली की.

Bilaspur Tifra Mandi Controversy
बिलासपुर की तिफरा सब्जी मंडी विवादों में (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आरोप के मुताबिक संघ का कोई पंजीयन नहीं: इस मामले में आवेदक धीरज कछवाहा हैं जिसने अधिवक्ता आशीष कछवाहा के माध्यम से सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मंडी के संघ के पंजीयन की जानकारी मांगी थी. बताया जा रहा है कि, RTI के जवाब में पंजीयन कार्यालय बिलासपुर ने बताया कि इस नाम से कोई भी संघ, समिति या ट्रस्ट पंजीकृत नहीं है.

हमने आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी थी कि क्या यह संघ पंजीकृत है. जवाब में बताया गया कि ऐसा कोई पंजीयन नहीं है. इतने सालों से फर्जी संघ चलाया जा रहा है और शासकीय कार्यालयों में गलत दस्तावेजों के साथ पत्राचार किया गया है. इसी को लेकर हमने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.- आशीष कछवाहा, शिकायतकर्ता पक्ष के वकील

पैसों के गलत इस्तेमाल का आरोप: इस मामले में एक और शिकायतकर्ता अमर कछवाहा हैं जो मुख्य आवेदक के भाई भी हैं. उनका आरोप है कि, मंडी अध्यक्ष मुकेश अधीजा ने बिना किसी सरकारी अनुमति के संघ का संचालन किया और सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल किया.

हमने 500 से ज्यादा दस्तावेज जांच कमेटी को दिए हैं. इनमें दिखाया गया है कि कैसे बिना वैध अध्यक्ष बने उन्होंने हस्ताक्षर किए और मंडी की एफडी को अपनी एफडी बताकर धोखाधड़ी की. अब जांच कमेटी इस पर कार्रवाई करेगी.- अमर कछवाहा शिकायतकर्ता

मुकेश अधीजा ने दिया जवाब, आरोप निराधार: दूसरी ओर, मंडी अध्यक्ष मुकेश अधीजा ने सभी आरोपों को निराधार बताया. उन्होंने कहा कि उनका संगठन 2006 से रजिस्टर्ड है और तीन बार चुनाव प्रक्रिया के तहत वे अध्यक्ष चुने जा चुके हैं. मुकेश अधीजा ने जांच दल को अपने पंजीयन दस्तावेज और चुनाव से जुड़े प्रमाण भी सौंपे हैं. हालांकि दस्तावेज समेत पूरा मामला अभी जांच की प्रक्रिया में है.

हमारा संघ 2006 से पंजीकृत है. हर दो साल में व्यापारी मिलकर चुनाव कराते हैं. मैं लगातार तीन बार अध्यक्ष चुना गया हूं क्योंकि मैंने व्यापारियों के हित में काम किया है. शिकायतकर्ता निजी रंजिश में यह सब आरोप लगा रहे हैं. हमारे और उनके बीच पहले से एक पुलिस केस चल रहा है.- मुकेश अधीजा, मंडी अध्यक्ष

Bilaspur Tifra Mandi Controversy
मंडी अध्यक्ष मुकेश अधीजा पर वसूली समेत कई आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांच अधिकारी का बयान: रायपुर से पहुंचे अपर संचालक कमलेश गुप्ता ने बताया कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

शिकायतकर्ता और बचाव पक्ष दोनों ने अपने-अपने दस्तावेज जमा किए हैं. अब जांच टीम सभी तथ्यों की जांच करेगी और रिपोर्ट तैयार की जाएगी.- कमलेश गुप्ता, अपर संचालक, जांच अधिकारी

मामले में अब सवाल यह भी उठ रहा है कि जब आरटीआई में पंजीयन कार्यालय ने संघ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं बताया, तो फिर मुकेश अधीजा की ओर से पेश पंजीयन कॉपी कहां से आई? या तो दस्तावेज गलत हैं या पंजीयन कार्यालय की भूमिका पर भी सवाल उठ सकते हैं.

BILASPUR TIFRA SABJI MANDI
VEGETABLE MARKET DISPUTE
तिफरा सब्जी मंडी
अध्यक्ष मुकेश अधीजा
BILASPUR TIFRA MANDI CONTROVERSY

