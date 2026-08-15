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मॉर्निंग वॉक के समय घर में घुसे चोर, लाखों के सोने चांदी के जेवर पार

बिलासपुर: सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम खम्हरिया में हुई लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरों की चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया. सीपत पुलिस और एसीसीयू बिलासपुर की संयुक्त टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी गया शत-प्रतिशत माल बरामद कर लिया है. दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

सीएसपी टीकेश्वर प्रसाद यादव ने बताया की ग्राम खम्हरिया निवासी सुंदर लाल मैत्री 11 अगस्त की सुबह करीब 5.10 बजे अपनी पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक पर गए थे. करीब 6 बजे वापस लौटने पर घर के सामने का ताला टूटा मिला और पीछे का दरवाजा खुला था. अंदर जाकर देखने पर आलमारी में रखे सोने-चांदी के आभूषण गायब मिले. शिकायत पर सीपत पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की.

बिलासपुर में घर से लाखों के जेवर की चोरी का खुलासा (ETV Bharat Chhattisgarh)

दो गिरफ्तार, 20 तोला से ज्यादा सोने के जेवर बरामद

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और बीट आरक्षकों से मिली सूचना के आधार पर ग्राम खम्हरिया निवासी आदित्य कुमार लहरे (22) और जावेद अली (25) को हिरासत में लेकर पूछताछ की.

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे पीड़ित के घर के आसपास रहते थे और उसके परिवार की गतिविधियों और मॉर्निंग वॉक पर जाने के समय की रेकी की थी. दोनों ने पीछे के दरवाजे से घर में घुसकर ताला तोड़ा और आलमारी से जेवर चोरी कर लिए. बाद में पकड़े जाने के डर से चोरी का सामान निर्माणाधीन मकान में छिपा दिया था. आरोपियों की निशानदेही पर 222.39 ग्राम सोने के जेवर और 239.37 ग्राम चांदी के जेवर समेत चोरी का पूरा माल बरामद किया गया. ताला तोड़ने में प्रयुक्त लोहे की रॉड भी जब्त की गई. कार्रवाई पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने टीम को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है.