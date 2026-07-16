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एक साल में टीबी से 92 मरीजों की मौत, हाई रिस्क जोन घोषित किए गए 263 गांव

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में टीबी (ट्यूबरक्लोसिस) एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनकर सामने आई है. पिछले एक वर्ष के दौरान जिले में टीबी से 92 मरीजों की मौत दर्ज की गई है. वहीं संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 263 गांवों को हाई रिस्क क्षेत्र घोषित किया है. बढ़ते मामलों को देखते हुए अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने विशेष स्क्रीनिंग, जागरूकता और उपचार अभियान शुरू करने का फैसला लिया है, ताकि समय रहते मरीजों की पहचान कर उनकी जान बचाई जा सके.

समय पर इलाज नहीं मिलने से बढ़ीं मौतें

जिला प्रशासन की समीक्षा में सामने आया कि अधिकांश मरीजों की मौत बीमारी का समय पर पता नहीं चलने, दवाइयों का नियमित सेवन नहीं करने और इलाज बीच में छोड़ देने के कारण हुई. कई मरीज कुपोषण से भी पीड़ित थे, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई और बीमारी गंभीर रूप लेती चली गई. स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि यदि शुरुआती चरण में टीबी की पहचान हो जाए और मरीज पूरा उपचार लें तो अधिकांश मौतों को रोका जा सकता है.

263 गांवों में चलेगा विशेष जांच अभियान

टीबी के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 263 गांवों को हाई रिस्क श्रेणी में रखा है. इन गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर संभावित मरीजों की पहचान करेंगी. इसके अलावा शहरी संवेदनशील क्षेत्रों, एसीसी संयंत्र के आसपास, खनन प्रभावित इलाकों और औद्योगिक क्षेत्रों में भी विशेष जांच शिविर लगाए जाएंगे. विभाग का लक्ष्य शुरुआती चरण में ही संक्रमित मरीजों को चिन्हित कर उनका इलाज शुरू करना है, ताकि संक्रमण का फैलाव रोका जा सके.

मरीजों को मिलेंगी पोषण किट