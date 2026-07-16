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एक साल में टीबी से 92 मरीजों की मौत, हाई रिस्क जोन घोषित किए गए 263 गांव

स्वास्थ्य विभाग की जांच में सामने आया है कि टीबी से जान गंवाने वाले कई मरीज कुपोषण के शिकार थे.

BILASPUR TB CASES AND DEATHS
हिमाचल के इस जिले में टीबी ने बढ़ाई चिंता (CONCEPT IMAGE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 7:53 PM IST

4 Min Read
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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में टीबी (ट्यूबरक्लोसिस) एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनकर सामने आई है. पिछले एक वर्ष के दौरान जिले में टीबी से 92 मरीजों की मौत दर्ज की गई है. वहीं संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 263 गांवों को हाई रिस्क क्षेत्र घोषित किया है. बढ़ते मामलों को देखते हुए अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने विशेष स्क्रीनिंग, जागरूकता और उपचार अभियान शुरू करने का फैसला लिया है, ताकि समय रहते मरीजों की पहचान कर उनकी जान बचाई जा सके.

समय पर इलाज नहीं मिलने से बढ़ीं मौतें

जिला प्रशासन की समीक्षा में सामने आया कि अधिकांश मरीजों की मौत बीमारी का समय पर पता नहीं चलने, दवाइयों का नियमित सेवन नहीं करने और इलाज बीच में छोड़ देने के कारण हुई. कई मरीज कुपोषण से भी पीड़ित थे, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई और बीमारी गंभीर रूप लेती चली गई. स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि यदि शुरुआती चरण में टीबी की पहचान हो जाए और मरीज पूरा उपचार लें तो अधिकांश मौतों को रोका जा सकता है.

263 गांवों में चलेगा विशेष जांच अभियान

टीबी के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 263 गांवों को हाई रिस्क श्रेणी में रखा है. इन गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर संभावित मरीजों की पहचान करेंगी. इसके अलावा शहरी संवेदनशील क्षेत्रों, एसीसी संयंत्र के आसपास, खनन प्रभावित इलाकों और औद्योगिक क्षेत्रों में भी विशेष जांच शिविर लगाए जाएंगे. विभाग का लक्ष्य शुरुआती चरण में ही संक्रमित मरीजों को चिन्हित कर उनका इलाज शुरू करना है, ताकि संक्रमण का फैलाव रोका जा सके.

मरीजों को मिलेंगी पोषण किट

समीक्षा में यह भी सामने आया कि टीबी से जान गंवाने वाले कई मरीज कुपोषण के शिकार थे. इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को एक हजार पोषण किट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. इन किटों के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को दवाइयों के साथ पौष्टिक आहार भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सके और उपचार का बेहतर परिणाम मिल सके.

पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों से मिले नए मरीज

सीएसआर के तहत स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई गई पोर्टेबल एक्स-रे मशीनें भी टीबी की पहचान में काफी मददगार साबित हो रही हैं. इन मशीनों की सहायता से हाल ही में नौ नए टीबी मरीजों की पहचान की गई है. अब इन मशीनों को नियमित रूप से दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में भी भेजा जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी समय पर जांच की सुविधा मिल सके.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) बिलासपुर डॉ. शशि दत्त शर्मा ने बताया, "पिछले एक वर्ष में जिले में टीबी से 92 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 263 गांवों को हाई रिस्क क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है. स्वास्थ्य विभाग लगातार विशेष अभियान चलाकर संभावित मरीजों की पहचान कर रहा है. लोगों को जागरूक किया जा रहा है और समय पर जांच व पूरा उपचार सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं."

डॉ. शशि दत्त शर्मा ने लोगों से अपील की कि यदि किसी व्यक्ति को दो सप्ताह से अधिक समय तक लगातार खांसी, बुखार, वजन कम होना या कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं. टीबी पूरी तरह इलाज योग्य बीमारी है और समय पर उपचार से इससे पूरी तरह ठीक हुआ जा सकता है.

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