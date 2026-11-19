SP की निजी गाड़ी के कटे 4 चालान, ट्रैफिक कैमरों ने पकड़ी नियमों की अनदेखी, खुद भरा जुर्माना
पुलिस का कहना है कि यातायात नियम सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वह आम वाहन चालक हो या कोई अधिकारी.
By PTI
Published : November 19, 2026 at 2:05 PM IST
बिलासपुर: नियमों का उल्लंघन करने पर सिर्फ आम जनता ही नहीं, बल्कि अधिकारियों का भी चालान कटता है. यह कहने में भले ही आम बात लगे, लेकिन बिलासपुर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) की निजी गाड़ी के चार चालान कट गए. इतना ही नहीं, चालान कटने के बाद उन्होंने खुद जुर्माना भी भरा. खास बात यह है कि ये चालान किसी पुलिसकर्मी ने मौके पर नहीं काटे, बल्कि सड़कों पर लगे आधुनिक कैमरों ने नियमों का उल्लंघन पकड़कर ऑनलाइन जारी किए.
पुलिस के अनुसार, बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान की निजी गाड़ी के खिलाफ बिलासपुर और हमीरपुर में अलग-अलग स्थानों पर ये चार चालान जारी किए गए थे. ये सभी चालान इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) के माध्यम से काटे गए, जिनका जुर्माना एसपी की ओर से जमा करवा दिया गया है.
इस मामले को लेकर बिलासपुर पुलिस ने कहा कि पुलिस अधीक्षक की ओर से जुर्माना भरना यह संदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति अपने पद का इस्तेमाल कर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई से बच नहीं सकता. यातायात नियम सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वह आम वाहन चालक हो या कोई अधिकारी.
कैमरों से रखी जा रही वाहनों की रफ्तार पर नजर
बिलासपुर जिले में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर निगरानी रखने के लिए ITMS तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. जिले के फोरलेन मार्गों पर अलग-अलग स्थानों पर कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मदद से वाहनों की गति पर नजर रखी जाती है.
नियम तोड़ने पर अपने आप बनता है ऑनलाइन चालान
पुलिस के मुताबिक, यदि कोई वाहन निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार से चलता है या अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो कैमरे उसकी पहचान कर लेते हैं. इसके बाद सिस्टम के माध्यम से अपने आप ऑनलाइन चालान जनरेट हो जाता है. इस व्यवस्था का उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना और सड़क पर लापरवाही करने वाले चालकों पर निगरानी रखना है.
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