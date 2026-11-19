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SP की निजी गाड़ी के कटे 4 चालान, ट्रैफिक कैमरों ने पकड़ी नियमों की अनदेखी, खुद भरा जुर्माना

बिलासपुर SP की गाड़ी के कटे चार चालान ( PTI )

By PTI 2 Min Read

बिलासपुर: नियमों का उल्लंघन करने पर सिर्फ आम जनता ही नहीं, बल्कि अधिकारियों का भी चालान कटता है. यह कहने में भले ही आम बात लगे, लेकिन बिलासपुर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) की निजी गाड़ी के चार चालान कट गए. इतना ही नहीं, चालान कटने के बाद उन्होंने खुद जुर्माना भी भरा. खास बात यह है कि ये चालान किसी पुलिसकर्मी ने मौके पर नहीं काटे, बल्कि सड़कों पर लगे आधुनिक कैमरों ने नियमों का उल्लंघन पकड़कर ऑनलाइन जारी किए.

पुलिस के अनुसार, बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान की निजी गाड़ी के खिलाफ बिलासपुर और हमीरपुर में अलग-अलग स्थानों पर ये चार चालान जारी किए गए थे. ये सभी चालान इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) के माध्यम से काटे गए, जिनका जुर्माना एसपी की ओर से जमा करवा दिया गया है.