बेटे ने ली पिता की जान, खून से सना फावड़ा लेकर सड़क पर घूमते दिखा

बिलासपुर में हत्या की इस घटना के बाद लोग दहशत में आ गए है. जिसने भी ये मंजर देखा हैरान हो गया.

BILASPUR CRIME
बिलासपुर मर्डर (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 17, 2026 at 8:59 AM IST

2 Min Read
बिलासपुर: सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में आज बेटे ने अपने ही पिता की जान ले ली. आरोपी बेटे ने फावड़ा से सिर पर वारकर अपने पिता की जान ले ली. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा खून से सना फावड़ा लेकर गलियों में घूमता दिखा, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी.

सिरगिट्टी पुलिस मौके पर पहुंची

गांव वालों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. आरोपी बेटे को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है. सिरगिट्टी थाना प्रभारी किशोर केवट ने घटना के बारे में बताया. थाना प्रभारी ने बताया-

पिता की हत्या करने वाला बेटे को बिलासपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)

मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटे ने की हत्या

सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के मन्नाडोल की घटना है. वहां से सूचना मिली है एक व्यक्ति विक्षिप्त अवस्था में फावड़ा लेकर घूम रहा है. फावड़े पर खून लगा हुआ है. इस सूचना के बाद पुलिस की टीम गांव पहुंची. विक्षिप्त व्यक्ति के घर में जाकर देखा गया. जहां एक बुजुर्ग की लाश पड़ी हुई थी. सिर पर गंभीर चोट और खून बहने से मौत हुई थी.

पिता की हत्या कर बाहर घूम रहा था बेटा

मृतक का नाम मनराखन ध्रुव है, जिनकी उम्र 65 से 70 साल के बीच है. आरोपी बेटे का नाम नीतू ध्रुव है. 40 वर्षीय नीतू मानसिक रूप से विक्षिप्त है. थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. उसकी मानसिक स्थिति ठीक लग रही है. पूछताछ के दौरान और क्षेत्रवासियों से मिली जानकारी में पता चला है कि आरोपी लंबे समय से मानसिक रूप से असामान्य व्यवहार करता था. आगे की जांच जारी है.

SON KILLS FATHER
MURDER IN BILASPUR CRIME
बेटे ने ली पिता की जान
बिलासपुर क्राइम
BILASPUR CRIME

