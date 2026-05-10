ETV Bharat / state

सड़कों पर बेसहारा पशुओं को लेकर अनोखा विरोध, सड़क के बीचों-बीच लेट किया प्रदर्शन

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में अकसर सड़कों पर बेसहारा पशुओं की समस्या सामने आती है, जिससे हमेशा सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है. इसमें न सिर्फ इन पशुओं को जान का खतरा होता है, बल्कि वाहन चालकों के लिए भी हादसों का जोखिम बना रहता है. कई बार बेसहारा पशुओं के कारण सड़क हादसे भी हुए हैं, जिससे कई लोग घायल हुए हैं. खासकर रात के समय ये जोखिम और ज्यादा बढ़ जाता है. सड़कों पर बेसहारा पशुओं की समस्या को लेकर समाजसेवी सुनील शर्मा आगे आए और एक अनोखा विरोध किया.

सड़कों पर बेसहारा पशुओं की समस्या को लेकर ही समाजसेवी सुनील शर्मा सुनील शर्मा भावुक हो गए. समाजसेवी सुनील शर्मा ने सड़क पर लेटकर अपना विरोध जताया और प्रशासन व सरकार से सड़कों पर बेसहारा पशुओं की गंभीर समस्या का स्थाई समाधान करने की मांग उठाई. उनके इस अनोखे विरोध को देखकर स्थानीय लोग भी मौके पर इकट्ठे हुए और उन्होंने भी बेसहारा पशुओं की समस्या पर चिंता व्यक्त की. वहीं, इस विरोध के चलते सड़क पर लंबा जाम भी लग गया.

सड़क पर लगा ट्रैफिक जाम (ETV Bharat)

"मैं पिछले कई सालों से गौ माता की सेवा और सुरक्षा का काम निशुल्क कर रहा हूं. कई बार प्रशासन और प्रदेश सरकार के सामने बेसहारा पशुओं को गोशालाओं में रखने की मांग उठाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. सड़कों पर घूम रहे पशुओं के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और कई लोग इससे घायल हो चुके हैं." - सुनील शर्मा, समाजसेवी

समाजसेवी सुनील शर्मा का अनोखा प्रदर्शन (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी

स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सड़कों पर घूमते पशुओं से हर समय हादसे का खतरा बना रहता है. कई स्थानों पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है. लोगों ने कहा कि बच्चों को स्कूल भेजते समय भी डर बना रहता है, क्योंकि कभी-कभार पशु अचानक सड़क पर आ जाते हैं, जिससे दुर्घटना का जोखिम बना रहता है. समाजसेवी सुनील शर्मा ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द बेसहारा पशुओं के लिए उचित व्यवस्था की जाए, ताकि सड़क हादसों पर रोक लग सके और लोगों को राहत मिल सके.