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सड़कों पर बेसहारा पशुओं को लेकर अनोखा विरोध, सड़क के बीचों-बीच लेट किया प्रदर्शन

हिमाचल में सड़कों पर बेसहारा पशुओं की समस्या को लेकर समाजसेवी ने सड़क पर लेटकर अपना विरोध प्रदर्शन किया.

Sunil Sharma protest on stray animals Problem
सड़क पर लेटकर समाजसेवी सुनील शर्मा का विरोध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 4:59 PM IST

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Updated : May 10, 2026 at 5:35 PM IST

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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में अकसर सड़कों पर बेसहारा पशुओं की समस्या सामने आती है, जिससे हमेशा सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है. इसमें न सिर्फ इन पशुओं को जान का खतरा होता है, बल्कि वाहन चालकों के लिए भी हादसों का जोखिम बना रहता है. कई बार बेसहारा पशुओं के कारण सड़क हादसे भी हुए हैं, जिससे कई लोग घायल हुए हैं. खासकर रात के समय ये जोखिम और ज्यादा बढ़ जाता है. सड़कों पर बेसहारा पशुओं की समस्या को लेकर समाजसेवी सुनील शर्मा आगे आए और एक अनोखा विरोध किया.

सड़क पर लेटकर जताया विरोध

सड़कों पर बेसहारा पशुओं की समस्या को लेकर ही समाजसेवी सुनील शर्मा सुनील शर्मा भावुक हो गए. समाजसेवी सुनील शर्मा ने सड़क पर लेटकर अपना विरोध जताया और प्रशासन व सरकार से सड़कों पर बेसहारा पशुओं की गंभीर समस्या का स्थाई समाधान करने की मांग उठाई. उनके इस अनोखे विरोध को देखकर स्थानीय लोग भी मौके पर इकट्ठे हुए और उन्होंने भी बेसहारा पशुओं की समस्या पर चिंता व्यक्त की. वहीं, इस विरोध के चलते सड़क पर लंबा जाम भी लग गया.

Sunil Sharma protest on stray animals Problem
सड़क पर लगा ट्रैफिक जाम (ETV Bharat)

"मैं पिछले कई सालों से गौ माता की सेवा और सुरक्षा का काम निशुल्क कर रहा हूं. कई बार प्रशासन और प्रदेश सरकार के सामने बेसहारा पशुओं को गोशालाओं में रखने की मांग उठाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. सड़कों पर घूम रहे पशुओं के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और कई लोग इससे घायल हो चुके हैं." - सुनील शर्मा, समाजसेवी

Sunil Sharma protest on stray animals Problem
समाजसेवी सुनील शर्मा का अनोखा प्रदर्शन (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी

स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सड़कों पर घूमते पशुओं से हर समय हादसे का खतरा बना रहता है. कई स्थानों पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है. लोगों ने कहा कि बच्चों को स्कूल भेजते समय भी डर बना रहता है, क्योंकि कभी-कभार पशु अचानक सड़क पर आ जाते हैं, जिससे दुर्घटना का जोखिम बना रहता है. समाजसेवी सुनील शर्मा ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द बेसहारा पशुओं के लिए उचित व्यवस्था की जाए, ताकि सड़क हादसों पर रोक लग सके और लोगों को राहत मिल सके.

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Last Updated : May 10, 2026 at 5:35 PM IST

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PROTEST BY LYING DOWN ON ROAD

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