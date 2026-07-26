बिलासपुर में श्रीराम श्रद्धा आस्था यात्रा, आयोजक विजय केशरवानी बोले- ये गैर-राजनीतिक सभी बनें सहभागी
कांग्रेस नेता और आयोजक विजय केशरवानी ने निकाली 3 दिवसीय पदयात्रा, नगोई के वैष्णो देवी मंदिर में होगा समापन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 26, 2026 at 2:18 PM IST
बिलासपुर: तीन दिवसीय "श्रीराम श्रद्धा आस्था यात्रा" की शुरुआत बिलासपुर के तिलक नगर स्थित श्री हनुमान मंदिर, देवकीनंदन चौक से हो गई है. वैदिक मंत्रोच्चार और जय श्रीराम के नारों के साथ इस पावन यात्रा को रवाना किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं का भारी उत्साह देखने को मिला. इस यात्रा की खास बात यह है कि इसके आयोजक कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रत्याशी विजय केशरवानी हैं. हालांकि उन्होंने इसे गैर राजनीतिक यात्रा बताया है.
पीले चावल और नारियल से आमंत्रण
इस यात्रा के लिए भक्तों ने घर-घर जाकर पीले चावल (अक्षत) और सुपारी देकर निमंत्रण दिया है. यात्रा के दौरान शहर के विभिन्न इलाकों से भगवान श्रीराम के लिए श्रद्धा का प्रतीक 'श्रीफल' (नारियल) इकट्ठा किया जा रहा है. इस यात्रा में मंगला क्षेत्र का जत्था भी हिस्सा बना है.
गैर-राजनीतिक और आस्था का संदेश
आयोजक विजय केशरवानी ने बताया कि यह एक गैर-राजनीतिक यात्रा है, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ (भगवान राम का ननिहाल) से अयोध्या धाम तक प्रेम, आदर और समर्पण का संदेश पहुंचाना है. उन्होंने रामभक्तों, मातृशक्ति, युवाओं और सर्वसमाज से श्रद्धा का एक नारियल अर्पित कर इस ऐतिहासिक यात्रा में सहभागी बनने की अपील की.
ये गैर राजनीतिक यात्रा है, पहले हम सब हिंदू हैं फिर गर्व से कांग्रेसी भी हैं. कई दल और समाज के लोग इस यात्रा में श्रद्धा भाव से नारियल समर्पित कर रहे है, उनके आस्था के नारियल हम सब अयोध्या ले जाएंगे और उनकी भावनाएं रामलला को सौंपेंगे- विजय केशरवानी, आयोजक
नगोई के वैष्णो देवी मंदिर में होगा समापन
तीन दिवसीय यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी, जहां जगह-जगह स्वागत और भजन-कीर्तन का आयोजन होगा. अंत में, नगोई स्थित वैष्णो देवी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना के साथ इस धार्मिक आयोजन का समापन किया जाएगा.