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चिट्टे का मुख्य सप्लायर निकला बिलासपुर गोलीकांड का मास्टरमाइंड, पुलिस ने पंजाब से किया गिरफ्तार

पुलिस अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के जरिए अन्य पैडलर्स और नशे की खेप भेजने वाले बड़े सप्लायरों की पड़ताल कर रही है.

वांटेड अपराधी मलकीयत सिंह उर्फ मल्ली
वांटेड अपराधी मलकीयत सिंह उर्फ मल्ली (BILASPUR POLICE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 5:37 PM IST

3 Min Read
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बिलासपुर: बिलासपुर पुलिस ने चिट्टा तस्करी के अंतर्राज्यीय नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने बैकवर्ड लिंकेज जांच के आधार पर चिट्टे के मुख्य सप्लायर और कई संगीन अपराधों में वांटेड मलकीयत सिंह उर्फ मल्ली को पंजाब के रोपड़ से गिरफ्तार किया है. यह वही अपराधी है जिसने इसी साल जून महीने में बिलासपुर में हुए बहुचर्चित गोलीकांड में शूटर हायर किया था.

दरअसल, बिलासपुर पुलिस की विशेष जांच टीम ने 21 अगस्त को फोरलेन पर नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल (HP-29A-9612) को चैकिंग के लिए रोका था. इस दौरान बाइक सवार अमन और अरुण के कब्जे से 14.50 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था. सदर थाना बिलासपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जब पुलिस ने डिजिटल और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई, तो चिट्टे की सप्लाई के मुख्य स्रोत का पर्दाफाश हुआ. जांच में पंजाब के रोपड़ के मिस्सेवाल निवासी मलकीयत सिंह उर्फ मल्ली की संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद पुलिस टीम ने रोपड़ में दबिश देकर उसे दबोच लिया.

हत्या-लूट जैसे कई संगीन मामले दर्ज

इस गिरफ्तारी ने बिलासपुर में हुए एक बड़े अपराध की गुत्थी को भी सुलझा दिया है. पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि 20 जून 2024 को बिलासपुर में परिधि गृह और जिला न्यायालय के समीप सौरभ पटियाल उर्फ फांदी पर जानलेवा हमला करने वाले शूटर सन्नी गिल को मलकीयत सिंह ने ही हायर किया था. वह मौजूदा समय में बिलासपुर और मंडी क्षेत्रों में चिट्टे की बड़े पैमाने पर सप्लाई कर रहा था. मलकीयत सिंह कोई साधारण नशा तस्कर नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ हिमाचल प्रदेश और पंजाब में हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और आर्म्स एक्ट के तहत कई संगीन मामले दर्ज हैं.

आरोपी के खिलाफ वर्ष 2012 में कीरतपुर साहिब और नालागढ़ थाने में मारपीट, तोड़फोड़ व जान से मारने की धमकी के 3 मामले, 2013 में आनंदपुर साहिब और कोट कहलूर (हिमाचल प्रदेश) में लूट, मारपीट और गंभीर धाराओं में मामले, 2014 में स्वारघाट में तोड़फोड़ और कोट कहलूर थाने में हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट का मामला, 2017 में कीरतपुर साहिब थाने में डकैती की तैयारी और आर्म्स एक्ट के तहत मामला, 2020 में नालागढ़ थाने में घर में घुसकर मारपीट और धमकी का केस और वर्ष 2024 में सदर थाना बिलासपुर में हत्या के प्रयास, आपराधिक षड्यंत्र और हथियार अधिनियम का मामला (20 जून गोलीकांड) दर्ज है.

नशे के नेटवर्क की जांच कर रही पुलिस

बिलासपुर पुलिस इस गिरफ्तारी को नशे के काले कारोबार की जड़ें खोदने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मान रही है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बिलासपुर और मंडी क्षेत्र में चिट्टे की बिक्री से जुड़े कई राज उगले हैं. अब पुलिस फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के जरिए मल्ली के संपर्क में रहे अन्य पैडलर्स और नशे की खेप भेजने वाले बड़े सप्लायरों की पड़ताल कर रही है. बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने बताया कि आरोपी मलकीयत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है और नशे के इस पूरे नैटवर्क से जुड़े अन्य लोगों पर भी जल्द बड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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