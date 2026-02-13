बिलासपुर में शिवा क्लस्टर को 4 करोड़ की पेयजल योजना से मिलेगा पानी, इन क्षेत्रों को मिलेगा फायदा
शिवा क्लस्टर के लिए पेयजल योजना का काम जल्द ही पूरा होने वाला है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 13, 2026 at 12:51 PM IST
बिलासपुर: जिला बिलासपुर के विकास खंड सदर के तहत मझेड़ शिवा क्लस्टर परियोजना के लिए करीब चार करोड़ रुपये की पेयजल योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है. ये जानकारी शिवा परियोजना के सहायक परियोजना निदेशक डॉ. रमल अंगारिया ने दी. जल शक्ति विभाग और बागवानी विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक की और बताया कि 31 मार्च तक पेयजल योजना पूरी कर दी जाएगी. जिसके बाद क्लस्टर क्षेत्र को नियमित पानी की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी. बैठक में शिवा क्लस्टर की प्रगति और पेयजल व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई.
क्लस्टर परियोजना से बढ़ेगी किसानों की आय
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि गमबरोला खड्ड से पानी उठाने की योजना पर काम लगभग पूरा हो चुका है. पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है और पानी का टैंक भी बनकर तैयार हो चुका है. योजना के पूरा होते ही मझेड़ शिवा क्लस्टर क्षेत्र को पानी की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी. अधिकारियों ने बताया कि ये योजना खास तौर पर शिवा क्लस्टर के लिए तैयार की गई है और इसका पानी केवल क्लस्टर क्षेत्र में ही उपयोग होगा. अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि योजना पूरी होने के बाद पानी की समस्या से राहत मिलेगी और क्लस्टर परियोजना से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी.
"शिवा क्लस्टर के लिए अन्य 60 से 70 हेक्टेयर क्षेत्र चिन्हित किया गया है. जिसमें लुहारड़ा, समाड़ी, कोठी, गुत्राहण और मझेड़ क्षेत्रों को शामिल किया गया है. वर्तमान में 40 से 50 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने की योजना पर काम चल रहा है. नई पेयजल योजना लागू होने से किसानों को सिंचाई और बागवानी कार्यों में बड़ी राहत मिलेगी." - डॉ. रमल अंगारिया, सहायक परियोजना निदेशक, शिवा परियोजना
मृतक किसान की पत्नी ने बताई पति की मौत की वजह
वहीं, डॉ. रमल अंगारिया ने कहा कि सोशल मीडिया पर कथित रूप से वायरल कुछ वीडियो में दावा किया जा रहा है कि शिवा क्लस्टर से जुड़े एक किसान ने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर ली है. बैठक में मृतक किसान की पत्नी भी मौजूद रही और उन्होंने भी अपना पक्ष रखा. मृतक की पत्नी ने बताया कि उनके पति की मौत को शिवा क्लस्टर से जोड़कर आत्महत्या बताया जाना पूरी तरह से गलत है. उन्होंने बताया कि उनके पति की मौत साइलेंट हाई अटैक से हुई थी. मृतक की पत्नी ने झूठी अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि इस तरह की बातों से उनके परिवार को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है और उनके पति का नाम लेकर परियोजना को भी बेवजह बदनाम किया जा रहा है.