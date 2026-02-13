ETV Bharat / state

बिलासपुर में शिवा क्लस्टर को 4 करोड़ की पेयजल योजना से मिलेगा पानी, इन क्षेत्रों को मिलेगा फायदा

बिलासपुर: जिला बिलासपुर के विकास खंड सदर के तहत मझेड़ शिवा क्लस्टर परियोजना के लिए करीब चार करोड़ रुपये की पेयजल योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है. ये जानकारी शिवा परियोजना के सहायक परियोजना निदेशक डॉ. रमल अंगारिया ने दी. जल शक्ति विभाग और बागवानी विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक की और बताया कि 31 मार्च तक पेयजल योजना पूरी कर दी जाएगी. जिसके बाद क्लस्टर क्षेत्र को नियमित पानी की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी. बैठक में शिवा क्लस्टर की प्रगति और पेयजल व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई.

क्लस्टर परियोजना से बढ़ेगी किसानों की आय

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि गमबरोला खड्ड से पानी उठाने की योजना पर काम लगभग पूरा हो चुका है. पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है और पानी का टैंक भी बनकर तैयार हो चुका है. योजना के पूरा होते ही मझेड़ शिवा क्लस्टर क्षेत्र को पानी की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी. अधिकारियों ने बताया कि ये योजना खास तौर पर शिवा क्लस्टर के लिए तैयार की गई है और इसका पानी केवल क्लस्टर क्षेत्र में ही उपयोग होगा. अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि योजना पूरी होने के बाद पानी की समस्या से राहत मिलेगी और क्लस्टर परियोजना से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी.