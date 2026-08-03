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एसआई के बेटे पर जान से मारने की धमकी देकर नाबालिग से साढ़े 14 लाख और 450 ग्राम सोना हड़पने का आरोप

देवी प्रसाद सिंह ने बताया कि नाबालिग पोती से दोस्ती करके फर्जी गैंग ने हाल ही में एटीएम से पैसे निकालने गई बच्ची को डरा धमकाकर 5000 रुपये छीन लिए. और साथ में गई 6 साल की पोती केे गले में चाकू रखकर लाखों रुपये की डिमांड की. साथ ही धमकी दी कि पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी. शिकायतकर्ता देवी प्रसाद ने बताया कि आरोपी का नाम आयुष यादव है जो सीपत में एसआई का बेटा है. जनवरी 2025 से वह उनकी नाबालिग पोती को परेशान कर लाखों रुपये हड़प चुका है.

बिलासपुर : राजीव विहार के रहने वाले रहने वाले देवी प्रसाद सिंह का आरोप है कि उनकी नाबालिग पोती से कुछ लोगों ने दोस्ती की और फिर घर के दूसरे बच्चों को जान से मारने की धमकी देते हुए कैश और सोने के जेवर मिलाकर लगभग 1 से सवा करोड़ रुपये हड़प लिए. उन्होंने इसकी शिकायत सरकंडा थाने में की है.

बिलासपुर के व्यक्ति का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

पीड़ित ने ये भी बताया कि आरोपी ने खुद उनकी पोती को बताया था कि मई में उनकी दादी का एक्सीडेंट भी उसी ने ही कराया था. देवी प्रसाद ने आरोप लगाया कि एसआई के बेटे को बचाने के लिए थानों की पुलिस काम कर रही है. पीड़ित के अनुसार बैंक में जमा साढ़े 14 लाख 50 हजार, 450 ग्राम सोना गायब है. कुल मिलाकर 1 से सवा करोड़ कैश और सोना बैंक खाते और लॉकर से निकाल लिया गया है. आरोपियों ने एसबीआई और सहकारी बैंक खातों से एटीएम और यूपीआई के जरिए किश्तों में करीब 14.50 लाख रुपये हासिल कर लिए. इसके बाद आरआर रिसॉर्ट के पास बुलाकर घर के लॉकर में रखे करीब 450 ग्राम सोने की ज्वेलरी भी अपने कब्जे में ले लिया.

"तबीयत खराब रहने के कारण नाबालिग पोती को दी बैंक खातों की जानकारी"

नाबालिग के हाथों में बैंक खातों की जानकारी देने के सवाल पर देवी प्रसाद ने बताया कि उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है, जिससे उन्होंने पैसों के लेनदेन और बैंक से पैसे निकालने लाने की जिम्मेदारी अपनी पोती को सौंप दिया था. घर के दूसरे काम भी पोती ही देखती है जिससे बैंक खाते, एटीएम और पासवर्ड की जानकारी पोती को है.

आयुष यादव सहित 4 आरोपी गिरफ्तार

प्रार्थी ने सरकंडा थाना में आरोपी आयुष यादव और उसके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए सरकंडा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सीएसपी टीकेश्वर प्रसाद यादव ने बताया कि पुलिस टीम ने कार्रवाई कर आयुष यादव उम्र 22 वर्ष,आदर्श शर्मा 19 वर्ष, प्रिंस साहू 18 वर्ष और आदित्य पांडे 19 वर्ष को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपियों ने अपराध की बात स्वीकार किया है.

प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है. प्रार्थी की पोती को डरा धमकाकर आरोपी एटीएम से पैसे निकलवा रहे थे. लगातार 14 लाख 50 हजार रुपये निकलवा लिए. सोने के जेवर भी ले लिए गए. आयुष यादव और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जांच की जा रही है. आरोपियों के कब्जे से 40 हजार रुपये नकद, सोने की दो अंगूठियां, एक चेन, मोबाइल फोन और अपराध की रकम से खरीदी गई एक्टिवा जब्त की है-प्रदीप आर्या, थाना प्रभारी सरकंडा

फरार दो आरोपियों की तलाश जारी

मामले में फरार आरोपी प्रियम शर्मा और शौर्य करोलिया की तलाश जारी है. सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ अपराध कायम कर कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.