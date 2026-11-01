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बिलासपुर का संजू त्रिपाठी हत्याकांड: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सभी 22 आरोपियों को किया दोषमुक्त

बिलासपुर: सकरी के चर्चित संजू त्रिपाठी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने सभी 22 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सभी 22 आरोपियों को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया. लगभग 500 पृष्ठों में विस्तृत इस निर्णय में अभियोजन पक्ष के संपूर्ण प्रकरण, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों, पक्षकारों की अंतिम दलीलों तथा प्रत्येक आरोपी की कथित आपराधिक भूमिका का विस्तृत न्यायिक परीक्षण कर यह फैसला दिया गया.

दरअसल, पूरा घटनाक्रम 14 दिसंबर 2022 को बिलासपुर के सकरी बायपास स्थित मिनरल चेक पोस्ट के समीप संजू त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना से संबंधित है. अभियोजन पक्ष का आरोप था कि पैतृक संपत्ति से जुड़े कथित विवाद के परिणामस्वरूप एक पूर्वनियोजित आपराधिक षड्यंत्र रचा गया तथा आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से उक्त अपराध को अंजाम दिया.

सभी 22 आरोपी हुए दोषमुक्त

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 59 साक्षियों का परीक्षण कराया गया. इसके अतिरिक्त, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अंतर्गत आरोपियों के कथन भी दर्ज किए गए. दोनों पक्षों की अंतिम बहस 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2026 तक चली, जिसके उपरांत न्यायालय द्वारा प्रकरण पर निर्णय पारित किया गया. आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302/34, 302/120-B एवं 302/109 तथा शस्त्र अधिनियम, 1959 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए गए थे.

बिलासपुर हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि संजू त्रिपाठी की गोली लगने से हुई जानबूझकर की गई हत्या प्रमाणित है, किंतु अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा कि 22 आरोपियों में से किसी ने प्रत्यक्ष रूप से हत्या कारित की अथवा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत अपेक्षित साझा आपराधिक आशय के साथ उक्त अपराध में सहभागिता की. न्यायालय ने आपराधिक षड्यंत्र एवं दुष्प्रेरण के आरोपों का भी स्वतंत्र एवं पृथक विधिक परीक्षण किया. न्यायालय के अनुसार, कथित षड्यंत्र के अस्तित्व, उसमें प्रत्येक आरोपी की जानबूझकर सहभागिता तथा अपराध के संपादन में उसके द्वारा किए गए कथित सहयोग को स्वतंत्र रूप से प्रमाणित किया जाना आवश्यक था. अभियोजन पक्ष इन विधिक आवश्यकताओं को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल नहीं हुआ.