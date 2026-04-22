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जिंदा महिला को मरा बताकर विभाग ने बंद की पेंशन, अब दर-दर भटक रहा परिवार

सहारा योजना में बड़ी लापरवाही, जीवित महिला को मृत घोषित कर 6 महीने से रोकी पेंशन

जिंदा महिला को किया मृत घोषित
जिंदा महिला को किया मृत घोषित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 7:15 PM IST

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Updated : April 22, 2026 at 7:48 PM IST

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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में सरकारी सिस्टम की ऐसी लापरवाही सामने आई है, जिसे देखकर हर किसी का दिल पसीज जाएगा, लेकिन इस सरकार और इसके तंत्र का दिल नहीं पसीज पा रहा है. सहारा पेंशन की आस में बैठे दिव्यांग लोगों को ये नहीं पता कि सिस्टम ने उन्हें कागजों में मारकर उनकी पेंशन बंद कर दी है.

शिमला के बाद अब बिलासपुर से ऐसा ही मामला सामने आया है. ये न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाला भी है. जिला बिलासपुर के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के गांव साई ब्राह्मण में 'मुख्यमंत्री सहारा योजना' के तहत एक जीवित महिला को विभागीय रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया. विभाग ने बाकायदा महिला का मृत्यु प्रमाण पत्र तक जारी कर दिया, जिसके चलते पिछले छह महीनों से उनकी पेंशन रुकी हुई है.

जिंदा महिला को किया मृत घोषित (ETV Bharat)

छह महीनों से बंद हुई पेंशन

महिला के पति देवराज शर्मा ने बताया कि 'मेरी पत्नी को नौ साल पहले पैरालाइज का अटैक आया था, जिसके कारण वो चलने फिरने में असमर्थ हो गईं थी. 2023 में पत्नी को मुख्यमंत्री सहारा पेंशन योजना मिली, लेकिन पिछले छह महीनों से पेंशन आना बंद हो गई. इसका कारण जानने के लिए मैं अधिकारियों के पास पहुंचा, जब मुझे केवाईसी करवाने के लिए कहा गया तो पता चला कि सरकार ने पत्नी को मृत घोषित कर दिया है. ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसकी गई.'

विभाग ने दिया रटा रटाया जवाब

महिला के पति ने कहा कि इसके बाद मैंने पत्नी के जिंदा होने के सबूत और कागजात अधिकारियों को दिए. अधिकारियों ने सभी दस्तावेज शिमला भेज दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. हर बार अधिकारी ये कहकर टाल देते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है. अब पूरी कार्रवाई शिमला कार्यालय से ही होगी. वहीं, इस मामले पर सीएमओ डॉक्टर शशि दत्त शर्मा से बात की गई तो उन्होंने भी वही रटारटाया जवाब दिया कि 'मामला ध्यान में आया है. किस स्तर पर और कहां चूक हुई है. मामले की पड़ताल की जा रही हैं.' इतने महीने बाद भी सीएमओ जांच की ही बात कर रहे हैं, जबकि पीड़ित परिवार कई बार जिंदा होने के सबूत दे चुका है. विभाग अब पीड़िता का दोबारा मेडिकल करने की बात कर रहा है.

महिला को मृत किया घोषित
महिला को मृत किया घोषित (ETV Bharat)

शिमला से भी आया था ऐसा ही मामला

ये पहला केस नहीं है जब इस तरह से सहारा पेंशन योजना के लाभार्थी को मरा हुई घोषित कर दिया गया हो, इससे पहले हमने चौपाल के रमेश कुमार का भी मामला उठाया था. रमेश कुमार हादसे के बाद हिलने ढुलने में भी असमर्थ हो गए और व्हील चेयर पर आ गए, लेकिन सरकारी विभाग ने उन्हें मरा हुआ बता कर उनकी भी सहारा पेंशन बंद कर दी थी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल: साहब! मैं मरा नहीं, 'सुख की सरकार' में जिंदा आदमी को मरा बताकर बंद की पेंशन, छीना दिव्यांग का 'सहारा'

Last Updated : April 22, 2026 at 7:48 PM IST

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