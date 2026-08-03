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भाजपा का कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप- 'हिम उपस्थिति' ऐप से मंत्रियों की लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं CM सुक्खू

भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि, "भाजपा नेताओं के बाद अब अपने ही मंत्रियों और विधायकों के फोन भी टैप किए जा रहे हैं. कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की जनता से अनेक बड़ी गारंटियां और वादे किए थे, लेकिन सरकार अपने कार्यकाल के लगभग चार वर्ष पूरे होने के बावजूद उन्हें पूरा करने में पूरी तरह विफल रही है. अपनी नाकामियों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार विपक्ष के नेताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास कर रही है."

मंडी: भाजपा के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता एवं बिलासपुर सदर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब केवल भाजपा नेताओं ही नहीं, बल्कि अपनी ही सरकार के उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों की गतिविधियों पर भी 'हिम उपस्थिति' ऐप के माध्यम से नजर रख रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों से हटकर निगरानी और राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति कर रही है.

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर नहीं कराए गए. जिन चुनावों का आयोजन पिछले वर्ष होना चाहिए था, उन्हें जानबूझकर टालने का प्रयास किया गया. अंततः हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही सरकार को चुनाव कराने पड़े. इसके लिए भाजपा ने सर्वोच्च न्यायालय का आभार भी व्यक्त किया. पंचायत, बीडीसी, जिला परिषद, नगर निकाय और नगर निगम चुनावों में भाजपा को प्रदेशभर में जनता का भरपूर समर्थन मिला और अधिकांश स्थानों पर पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया. चुनावों में मिली हार से बौखलाई कांग्रेस सरकार अब भाजपा नेताओं को झूठे मामलों में फंसाकर बदले की राजनीति कर रही है.

'भाजपा नेताओं के परिजनों को भी बनाया जा रहा निशाना'

त्रिलोक जम्वाल ने आरोप लगाया कि, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, पूर्व मंत्री चौधरी सुखराम, विधायक होशियार सिंह, विधायक सुधीर शर्मा, विधायक आशीष शर्मा के परिवार और भाजपा में शामिल अन्य नेताओं के परिजनों को भी निशाना बनाया जा रहा है. इसके अलावा पूर्व विधायक रवि ठाकुर को भी विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित किया गया. भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता इस प्रकार की कार्रवाई से डरने वाला नहीं है और पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगी.

भाजपा के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता एवं बिलासपुर सदर के विधायक त्रिलोक जम्वाल (ETV Bharat)

'सरकार क्राइम कट्रोल के बजाए मुकदमे दर्ज करने में व्यस्त'

भाजपा प्रवक्ता ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सार्वजनिक रूप से आरोप-प्रत्यारोप लग रहे हैं, जो सरकार की प्रशासनिक विफलता का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशा माफिया सक्रिय है, अपराध और गोलीबारी जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार इन चुनौतियों से निपटने के बजाय विपक्षी नेताओं पर मुकदमे दर्ज करने में व्यस्त है.

'राजनीतिक प्रतिशोध छोड़ आर्थिक व्यवस्था सुधारने पर फोकस करें CM'

त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि, सरकार के पास विकास कार्यों और चुनावी गारंटियों के नाम पर जनता को दिखाने के लिए कोई ठोस उपलब्धि नहीं है. उन्होंने मुख्यमंत्री से राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति छोड़कर जनहित, विकास और प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने पर ध्यान देने की अपील की. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को उसकी कथित विफलताओं का जवाब देगी और भाजपा को पुनः जनसेवा का अवसर प्रदान करेगी.

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