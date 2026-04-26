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हिमाचल में RTO का अजब कारनामा! ढाई साल से घर में खड़ी गाड़ी का ऑनलाइन भेजा चालान

इस मामले पर पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने बताया, 'मामला उनके ध्यान में आया है. इसकी जांच करवाई जा रही है. जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी'.

बिलासपुर: ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, गलत पार्किंग और रॉन्ग ड्राइविंग के मामले में आपने गाड़ियों का चालान होता देखा होगा. लेकिन हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से आई खबर सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा. दरअसल, यहां एक घर में पिछले ढाई साल से खड़ी गाड़ी को RTO ने ऑनलाइन चालान भेजा है. वहीं, चालान मिलने से गाड़ी मालिक परेशान है.

मामला जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र का है. जहां बीते ढाई साल से घर में खड़ी गाड़ी (HP 91 3856) का ऑनलाइन चालान कटने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है. इस घटना के बाद वाहन मालिक के साथ-साथ आम लोग भी हैरान हैं. गाड़ी मालिक नरेश कुमार ने कहा कि वह इस संबंध में वे संबंधित आरटीओ कार्यालय में भी शिकायत करेंगे. उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसी तकनीकी त्रुटियों को सुधारा जाए.

गाड़ी ऑनर नरेश कुमार ने बताया, 'उनकी गाड़ी करीब ढाई साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद से वह घर में ही खड़ी है. गाड़ी के एक्सीडेंट को लेकर उनका बीमा कंपनी के साथ मामला चल रहा है, इसलिए वाहन को अभी तक ठीक नहीं करवाया है. लेकिन अचानक उनके मोबाइल पर ऑनलाइन चालान का मैसेज आया है. चालान में दर्शाया गया कि गाड़ी का चालान आरटीओ गरामोड़ा में किया गया है, जबकि गाड़ी घर से बाहर निकली ही नहीं'.

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