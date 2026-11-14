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महज 10 km दूर फोरलेन, फिर भी गांव तक नहीं पहुंची सड़क, पालकी पर मरीज ले जाने को मजबूर

बीमार बुजुर्ग को पालकी पर अस्पताल ले जाते हुए ग्रामीण ( ETV Bharat )

बिलासपुर: देश को आजाद हुए 79 साल बीच चुके हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आज भी ऐसे गांव है, जहां सड़क सुविधा जैसी मूलभूत सुविधा भी नहीं है. जिला बिलासपुर का एक गांव आज भी सड़क सुविधा से महरूम है. उपमंडल झंडूता की ग्राम पंचायत धनी के तहत आने वाले पारली गांव के ग्रामीण आज भी सड़क तक पहुंचने के लिए करीब 3 किलोमीटर का पैदल सफर तय करने को मजबूर हैं. हैरानी की बात यह है कि इस गांव से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर फोरलेन सड़क मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद गांव तक सड़क सुविधा नहीं पहुंच पाई है.

आजादी के 79 साल बाद भी सड़क सुविधा से महरूम पारली गांव (ETV Bharat) पालकी में ले जाने पड़ते हैं मरीज

सड़क सुविधा न होने के कारण ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. सबसे ज्यादा मुश्किल तब होती है, जब गांव में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है. ऐसे में मरीज को पालकी में उठाकर करीब तीन किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक पहुंचाना पड़ता है. इसके बाद ही मरीज को किसी गाड़ी के जरिए अस्पताल ले जाना संभव हो पाता है. 3 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर ग्रामीण (ETV Bharat) बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाना हुआ मुश्किल