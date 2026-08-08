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युवक को इंसानियत दिखाना पड़ा महंगा! घायल बैल की मदद करने आए युवा को गाड़ी ने मारी टक्कर

हिमाचल में घायल बैल की मदद करने आया युवक दुर्घटना का शिकार हो गया, युवक गंभीर हालत में एम्स बिलासपुर रेफर.

vehicle hit man while helping bull in Ghumarwin
घुमारवीं में घायल बैल की मदद कर रहे युवक को गाड़ी ने मारी टक्कर (CCTV Footage)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 2:23 PM IST

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Updated : August 8, 2026 at 3:02 PM IST

3 Min Read
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बिलासपुर: हिमाचल में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां इंसानियत दिखाने आया एक युवक ही दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया. बिलासपुर जिले में घुमारवीं के दकड़ी चौक के पास शुक्रवार देर रात ये हादसा हुआ है. सड़क पर घायल पड़े बैल की मदद के लिए अपने क्वार्टर से बाहर आए युवक को पीछे से आई एक गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एम्स बिलासपुर रेफर किया गया है. वहीं, इस हादसे में बैल की मौके पर ही मौत हो गई.

"घायल बैल की मदद करने आए युवक को एक गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक का इलाज एम्स बिलासपुर में चल रहा है." - अभिषेक धीमान, एसपी बिलासपुर

एक गाड़ी ने पहले बैल को मारी टक्कर, फिर दूसरी ने युवक को मारी टक्कर (CCTV and Dashcam Footage)

एक गाड़ी ने पहले बैल को मारी टक्कर, फिर दूसरी ने युवक को

एसपी बिलासपुर अभिषेक धीमान ने बताया कि शुक्रवार देर रात दकड़ी चौक के पास एक अज्ञात गाड़ी ने सड़क पर मौजूद बैल को टक्कर मार दी. टक्कर लगने से बैल गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा. हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घायल बैल को देखकर पास ही स्थित अपने क्वार्टर से एक युवक उसकी मदद के लिए बाहर आया. युवक बैल को पानी पिलाने और उसकी स्थिति देखने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान पीछे से आई एक अन्य गाड़ी ने उसे भी अपनी चपेट में ले लिया.

हादसा CCTV फुटेज और डैशकैम में रिकॉर्ड

एसपी बिलासपुर ने टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को तुरंत सिविल अस्पताल घुमारवीं पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया. इस हादसे की सीसीटीवी फुटेज और एक गाड़ी में लगे डैशकैम की रिकॉर्डिंग भी सामने आई है. फुटेज में बैल की मदद के लिए आए युवक को गाड़ी की चपेट में आते हुए देखा जा सकता है.

"बिलासपुर पुलिस ने बैल और युवक को टक्कर मारने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया है. मामले में आगामी जांच शुरू है." - अभिषेक धीमान, एसपी बिलासपुर

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Last Updated : August 8, 2026 at 3:02 PM IST

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