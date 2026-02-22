ETV Bharat / state

दर्दनाक सड़क हादसे में 11 साल के बच्चे की मौत, पिता और बहन के साथ मासूम जा रहा था मंदिर

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है. घुमारवीं उपमंडल के अंतर्गत कुलारू में मारुति सर्विस स्टेशन के पास रविवार (22 फरवरी) को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक 11 वर्षीय बालक की मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दुर्घटना स्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है. इस दर्दनाक सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है.

घुमारवीं में सड़क हादसे में 11 वर्षीय मासूम की मौत

घुमारवीं पुलिस के अनुसार, सुनील कुमार पुत्र रत्न लाल, निवासी गांव जोल्पलाखी, अपनी स्कूटी (HP 23 E 1253) पर अपने बेटे अभिनव (उम्र- 11 वर्ष) और बेटी इशानी (उम्र- 8 वर्ष) के साथ कांगू माता मंदिर जा रहे थे. इस दौरान जब वे कुलारू के पास पहुंचे तो पीछे से आ रहे ट्रक (HP 67 7343) ने स्कूटी को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई और उस पर सवार तीनों सड़क पर जा गिरे. हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने फौरन घायलों को संभाला और उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया. तीनों घायलों को सिविल अस्पताल घुमारवीं लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया.