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बिलासपुर में बड़ा सड़क हादसा, एक युवती की मौत, 10 लोग घायल

बिलासपुर सड़क हादसा ( ETV BHARAT )

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में रविवार को रफ्तार का कहर देखने को मिला है. बिलासपुर अंबिकापुर हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में एक युवती की मौत हो गई. इस हादसे में कुल 10 लोग घायल हैं. जिसमें दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

रायपुर निवासी युवक युवती हादसे का शिकार रायपुर से घूमने निकले 5 युवक और 5 युवतियों से भरी ईको कार तेज रफ्तार में आगे चल रहे ट्रेलर के पीछे जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार ट्रेलर में फंस गई और उसके साथ काफी दूर तक घसीटती चली गई. हादसे में युवती काजल साहू की मौत हो गई.यह हादसा बेलतरा से आगे बेलपारा के पास हुआ.