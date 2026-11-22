बिलासपुर में बड़ा सड़क हादसा, एक युवती की मौत, 10 लोग घायल
बिलासपुर में सड़क हादसे ने एक जिंदगी छीन ली. 10 लोग इस हादसे में घायल हैं. संजय कुमार यादव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 22, 2026 at 8:08 PM IST
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में रविवार को रफ्तार का कहर देखने को मिला है. बिलासपुर अंबिकापुर हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में एक युवती की मौत हो गई. इस हादसे में कुल 10 लोग घायल हैं. जिसमें दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है.
रायपुर निवासी युवक युवती हादसे का शिकार
रायपुर से घूमने निकले 5 युवक और 5 युवतियों से भरी ईको कार तेज रफ्तार में आगे चल रहे ट्रेलर के पीछे जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार ट्रेलर में फंस गई और उसके साथ काफी दूर तक घसीटती चली गई. हादसे में युवती काजल साहू की मौत हो गई.यह हादसा बेलतरा से आगे बेलपारा के पास हुआ.
ट्रेलर से टकराई कार
रायपुर के रमाकुंड, समता कॉलोनी मंगल बाजार क्षेत्र से 5 युवक और 5 युवतियां एक कार में सवार होकर घूमने निकले थे. सभी रतनपुर घूमने के बाद चैतुरगढ़ जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे. इसी दौरान बेलपारा के पास कार ड्राइवर को झपकी आ गई और तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर सामने चल रहे ट्रेलर के पीछे जा घुसी.हादसे बाद कार ट्रेलर में बुरी तरह फंसी रही.
बताया जा रहा है कि ट्रेलर चालक को कार के फंसने की जानकारी तत्काल नहीं हो सकी और वह वाहन को आगे बढ़ाता रहा. कार ट्रेलर के साथ घिसटती हुई तेज रफ्तार में काफी दूर तक चली गई. पीछे से अन्य लोगों द्वारा ट्रेलर चालक को हादसे की जानकारी देने पर उसने वाहन रोका, लेकिन तब तक कार सवारों में चीख-पुकार मच चुकी थी और एक युवती की जान जा चुकी थी. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी.
दो गंभीर घायल सिम्स रेफर
पुलिस और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को रतनपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार शुरू किया गया. गंभीर रूप से घायल 2 लोगों की हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए सिम्स रेफर किया गया है. अन्य घायलों का भी अस्पताल में इलाज जारी है.