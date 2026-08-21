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बिलासपुर में 2500 गाड़ियों का फर्जी रजिस्ट्रेशन, ब्लैकलिस्ट करने के साथ अब शुरू हुई करोड़ों की रिकवरी

बिलासपुर: जिला आरएलए कार्यालय में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वाहनों के पंजीकरण के मामले में जांच के बाद बड़ा खुलासा हुआ है. करीब छह वर्षों के रिकॉर्ड की जांच में सामने आया है कि बिलासपुर जिला में 500 नहीं बल्कि करीब 2500 वाहनों का कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीकरण किया गया. यह वाहन केवल हिमाचल प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों से बिलासपुर आरएलए में पंजीकृत करवाए गए थे.

मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने अब कार्रवाई तेज कर दी है. प्रशासन की ओर से फर्जी तरीके से पंजीकृत किए गए वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही संबंधित वाहन मालिकों, डीलरों और बिचौलियों से राजस्व की रिकवरी शुरू कर दी गई है. प्रशासन का स्पष्ट रुख है कि जिन वाहनों के पंजीकरण में सरकारी राजस्व की हेराफेरी या नियमों का उल्लंघन सामने आया है, उनसे निर्धारित राशि की पूरी रिकवरी की जाएगी. इसके बाद ही नियमानुसार उनके पंजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. जांच में फर्जीवाड़े का जो तरीका सामने आया है, वह सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा हुआ है. जानकारी के अनुसार, यदि किसी वाहन की वास्तविक कीमत करीब 40 लाख रुपये थी तो कथित तौर पर दस्तावेजों में उसकी कीमत केवल 10 लाख रुपये दर्शाई जाती थी. इसी कम कीमत के आधार पर वाहन का पंजीकरण करवाकर टैक्स जमा कराया जाता था. इस प्रक्रिया में वाहन की वास्तविक कीमत और दस्तावेजों में दर्शाई गई कीमत के बीच का बड़ा अंतर छिपा लिया जाता था.

जांच के दौरान इसी तरह के दस्तावेजों और पंजीकरण प्रक्रिया को खंगाला गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में वाहन जांच के दायरे में आए। जिसमें बिलासपुर आरएलए कार्यालय में यह कथित फर्जीवाड़ा जनवरी 2020 से चलने की बात सामने आई है. जांच एजेंसियों और जिला प्रशासन की ओर से करीब छह वर्षों के रिकॉर्ड को खंगाला गया। पुराने दस्तावेजों, वाहनों के पंजीकरण, कीमत और अन्य संबंधित रिकॉर्ड की जांच के बाद करीब 2500 वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया गया है. इन वाहनों के दस्तावेजों और पंजीकरण प्रक्रिया की अब दोबारा जांच की जा रही है.

बिलासपुर आरएल ब्रांच मामले में 2500 के करीब वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया गया है. इन सभी मामलों में अब रिकवरी करना शुरू की जा रही है. इस मामले में जुड़े सारे तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही है.-राहुल कुमार, उपायुक्त बिलासपुर.

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