गणतंत्र दिवस 2026: बिलासपुर में मुख्यमंत्री ने कहा- धरती के स्वर्ग बस्तर में पर्यटक लौट रहे, जानिए भाषण की बड़ी बातें

मुख्यमंत्री ने दिए भाषण में नक्सलवाद से लेकर निवेश तक की बात रखी. कहा, छत्तीसगढ़ भयमुक्त, विकासयुक्त और आत्मनिर्भर बनने की राह पर है.

Republic Day Chhattisgarh CM Speech
मुख्यमंत्री ने दिए भाषण में नक्सलवाद से लेकर निवेश तक की बात रखी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 26, 2026 at 11:28 AM IST

5 Min Read
बिलासपुर: गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिलासपुर में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए. उन्होंने तिरंगा फहराने के बाद प्रदेशवासियों को संबोधित किया. छत्तीसगढ़ी में भाषण की शुरुआत कर सभी महतारी-बहनों, सियान-जवानों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी. कहा कि आज पूरा प्रदेश राष्ट्रप्रेम की भावना से ओतप्रोत है.

गणतंत्र दिवस 2026: बिलासपुर में मुख्यमंत्री ने कहा- धरती के स्वर्ग बस्तर में पर्यटक लौट रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संविधान और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन

मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस देश के लिए बलिदान देने वाले महापुरुषों और संविधान निर्माताओं को याद करने का दिन है. उन्होंने बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर को नमन करते हुए कहा कि संविधान ने देश के हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है. उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य का सपना साकार किया, जिसके लिए प्रदेश सदैव उनका ऋणी रहेगा.

जनजातीय गौरव और छत्तीसगढ़ की वीर परंपरा

मुख्यमंत्री ने बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती और जनजातीय गौरव दिवस का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती जनजातीय विद्रोह और बलिदान की साक्षी रही है. उन्होंने बताया कि जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय के माध्यम से शहीदों की गाथा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जा रही है.

माओवाद एक कैंसर की तरह है इसे जड़ से नष्ट करना ही उपाय है. - विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री

माओवाद पर निर्णायक प्रहार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सुनियोजित रणनीति के तहत अभियान चलाया जा रहा है. कई नक्सली अब हथियार छोड़कर संविधान का रास्ता अपना रहे हैं. आत्मसमर्पण करने वालों को पुनर्वास, आवास और रोजगार दिया जा रहा है. बस्तर अब धीरे-धीरे भयमुक्त हो रहा है और बच्चों के चेहरे से डर हट रहा है.

Republic Day Chhattisgarh CM Speech
गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिलासपुर में आयोजित मुख्य समारोह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसानों और श्रमिकों की समृद्धि प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य गठन के बाद सबसे बड़ी चुनौती किसानों की खुशहाली थी. इसके लिए व्यवस्थित धान खरीदी की शुरुआत की गई, जो अब 149 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है. GST सुधारों से किसानों और कृषि यंत्र व्यापारियों को लाभ मिला है. उन्होंने बताया कि दो वर्षों में 29 लाख से अधिक श्रमिकों को 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दी गई है.

आवास, बिजली और ऊर्जा में क्रांति

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर दिन लगभग 2000 नए आवास बनाए जा रहे हैं. खपरैल घर और लंबे पावर कट अब बीते दिनों की बात हैं. सीपत में सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और सौर ऊर्जा योजनाओं के जरिए राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है.

महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर

महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये दिए जा रहे हैं. अब तक 23 किस्तों में 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में भेजी जा चुकी है.

शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़े कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 9000 स्मार्ट क्लास शुरू किए जा रहे हैं. नई शिक्षा नीति के तहत स्थानीय भाषा में पढ़ाई से बच्चों को सीखने में आसानी हो रही है. प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुके हैं. नवा रायपुर को एजु-सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां IIT की तर्ज पर तकनीकी संस्थान और NIFT जैसे संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं.

युवाओं, स्टार्टअप और खेलों को बढ़ावा

50 हजार से अधिक विद्यार्थियों को स्टार्टअप से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. खेल अधोसंरचना को मिशन मोड में विकसित किया जा रहा है. बस्तर ओलंपिक में इस वर्ष 3 लाख से अधिक खिलाड़ियों की भागीदारी रही. आर्चरी एकेडमी के लिए जमीन चिन्हित की गई है ताकि प्रदेश के खिलाड़ी ओलंपिक में देश का नाम रोशन कर सकें.

उद्योग, निवेश और बस्तर का विकास

नई औद्योगिक नीति के तहत सिंगल विंडो सिस्टम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है. जापान और दक्षिण कोरिया में निवेश सम्मेलन आयोजित किए गए हैं. नवा रायपुर सेमीकंडक्टर और फार्मा हब के रूप में उभर रहा है. नियद नेल्लनार योजना के तहत बस्तर का समग्र विकास किया जा रहा है.

सड़क, परिवहन और पर्यटन

  • विशाखापट्टनम तक एक्सप्रेस-वे का निर्माण हो रहा है.
  • इंद्रावती और महानदी को जोड़ने की पहल की जा रही है.
  • मुख्यमंत्री बस योजना से दूरस्थ इलाकों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जोड़ा जा रहा है.
  • धरती के स्वर्ग बस्तर में पर्यटन लौट रहा है और बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया.
