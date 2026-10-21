बिलासपुर में रावण दहन को लेकर विवाद, वानर सेना के साथ राम-लक्ष्मण, हनुमान थाने पहुंचे
बिना विधि-विधान के रावण जलाने का आरोप, समिति ने पूरी सेना के साथ थाने पहुंचकर की पुलिस से शिकायत, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 21, 2026 at 8:57 PM IST
बिलासपुर: न्यायधानी बिलासपुर के कुदुदंड चांदनी चौक में दशहरा पर्व के दौरान रावण दहन को लेकर विवाद सामने आया है. नवयुवक श्रद्धा दुर्गा एवं दशहरा उत्सव समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मनमाने तरीके से रावण का पुतला जलाने का आरोप लगाया है. साथ ही पूरे राम लीला मंडली के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है.
समिति सदस्य पर ही आरोप
शिकायत के अनुसार, कुदुदंड चांदनी चौक में गठित समिति पिछले कई वर्षों से दुर्गा पूजा और दशहरा उत्सव का आयोजन करती आ रही है. समिति में अलग-अलग धर्मों और समाजों के लोग भी पदाधिकारी एवं सदस्य के रूप में शामिल हैं. समिति का आरोप है कि सदस्य मनीष राव चौहान उर्फ अंकित मन पहले भी धार्मिक टिप्पणी कर चुके थे. इसको लेकर समिति के भीतर विवाद हुआ था.
तय समय से पहले ही आरोपी मनीष राव ने लगाई आग
आरोप है कि 20 अक्टूबर 2026 को दशहरा पर्व के दौरान लगभग 35 फीट ऊंचे और करीब 40 हजार रुपए लागत वाले रावण के पुतले को तय धार्मिक परंपराओं के अनुसार जलाने की तैयारी थी. इसके लिए राम, लक्ष्मण और हनुमान की झांकी भी निकाली गई थी.
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि निर्धारित समय से पहले ही मनीष राव चौहान उर्फ अंकित ने अपने साथियों के साथ मिलकर बिना विधि-विधान के रावण के पुतले में आग लगा दी. इससे समिति के पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और लोगों में आक्रोश फैल गया.
रावण दहन को लेकर शिकायत आई है. फिलहाल, मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि कर जांच चल रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.- किशोर केवट, सिविल लाइन थाना प्रभारी
कार्रवाई की मांग
इस दौरान राम-लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना बने लोग उसी वेशभूषा में थाने पहुंचे. समिति के सदस्यों ने थाना सिविल लाइन बिलासपुर में लिखित शिकायत की. साथ ही मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 299, 324(4) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है.