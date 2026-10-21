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बिलासपुर में रावण दहन को लेकर विवाद, वानर सेना के साथ राम-लक्ष्मण, हनुमान थाने पहुंचे

बिलासपुर में रावण दहन को लेकर विवाद, वानर सेना के साथ राम-लक्ष्मण ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बिलासपुर: न्यायधानी बिलासपुर के कुदुदंड चांदनी चौक में दशहरा पर्व के दौरान रावण दहन को लेकर विवाद सामने आया है. नवयुवक श्रद्धा दुर्गा एवं दशहरा उत्सव समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मनमाने तरीके से रावण का पुतला जलाने का आरोप लगाया है. साथ ही पूरे राम लीला मंडली के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है.

समिति सदस्य पर ही आरोप शिकायत के अनुसार, कुदुदंड चांदनी चौक में गठित समिति पिछले कई वर्षों से दुर्गा पूजा और दशहरा उत्सव का आयोजन करती आ रही है. समिति में अलग-अलग धर्मों और समाजों के लोग भी पदाधिकारी एवं सदस्य के रूप में शामिल हैं. समिति का आरोप है कि सदस्य मनीष राव चौहान उर्फ अंकित मन पहले भी धार्मिक टिप्पणी कर चुके थे. इसको लेकर समिति के भीतर विवाद हुआ था.