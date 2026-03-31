जांजगीर चांपा में महिला थाने का आईजी ने किया उद्घाटन, सिलमानी टोप्पो बनीं प्रभारी
महिला अपराध पर रोक लगाने के लिए जांजगीर चांपा जिला में महिला थाना की शुरुआत की गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 31, 2026 at 5:16 PM IST
जांजगीर चांपा: छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा के मुताबिक जांजगीर चांपा जिला में भी अब महिला थाना की शुरुआत कर दी गई है. पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने परिवार परामर्श केंद्र के भवन में ही महिला थाना की शुरुआत की गई है. इस थाने की शुरुआत से महिलाओं के खिलाफ अपराध में रोक लग सकेगी.
आईजी राम गोपाल गर्ग ने की शुरुआत
बिलासपुर रेंज आईजी राम गोपाल गर्ग, कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने फीता काट कर नए थाना की शुरुआत की और थाना प्रभारी सिलमानी टोप्पो के साथ 11 महिला कर्मचारियों की पदस्थापना की. उन्होंने महिला सम्बंधित अपराध को प्राथमिकता से सुनवाई करने के निर्देश दिए. आईजी राम गोपाल गर्ग ने कहा कि महिला थाना के माध्यम से उन अपराधों पर नियंत्रण लगेगा, जिसे महिलाएं खुल कर नहीं कह पाती थीं.
साइबर अपराध को लेकर आईजी ने दी जानकारी
महिला थाना के उद्घाटन के बाद आईजी राम गोपाल गर्ग मीडिया से रूबरू हुए और साइबर अपराध की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने मोबाइल के जरिए होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आम नागरिकों को भी सचेत होने का आह्वान किया और साइबर ठगी को रोकने के लिए जारी मोबाइल ऐप की जानकारी दी.
बिलासपुर रेंज के आईजी ने बताया कि थाना की स्थिति पर नजर रखने और थाना परिसर में आने वालों की फीड बेक जानने के लिए अनुभव ऐप और QR code सभी थाना में लगाने के निर्देश दिए हैं, जिसके माध्यम से थाना में आने वाला फरियादी या कोई भी व्यक्ति अपना अनुभव और सुझाव सीधे अधिकारियों से साझा कर सकते हैं, जिससे पुलिस और आम जनता के बीच कम्युनिकेशन गेप दूर हो पाएगा.