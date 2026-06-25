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जुखाला कॉलेज में क्लासेज बंद होने पर गुस्साए लोगों का आंदोलन, 3 घंटे तक बंद रहा शिमला-मटौर NH

जुखाला आंदोलन समिति अध्यक्ष रमेश ने कहा कि क्षेत्र के विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही कॉलेज में साइंस और कॉमर्स डिपार्टमेंट की क्लासेज को बहाल करने का फैसला नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता अपने बच्चों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी.

बिलासपुर: जिला बिलासपुर के जुखाला कॉलेज में साइंस और कॉमर्स संकाय की कक्षाएं बहाल करने की मांग को लेकर लोगों ने जोरदार आंदोलन किया. इसी के तहत वीरवार को प्रदर्शनकारियों ने शिमला-मटौर नेशनल हाईवे को करीब तीन घंटे तक बंद रखा. इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई गई. आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, अभिभावक और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए.

"अगर सरकार ने जुखाला कॉलेज में कॉलेज में साइंस और कॉमर्स डिपार्टमेंट की क्लासेज को बहाल करने की मांग पर जल्दी फैसला नहीं लिया, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा. आंदोलन के अगले चरण में क्षेत्र से चारों दिशाओं को जाने वाले प्रमुख संपर्क मार्गों को भी बंद किया जाएगा." - रमेश, अध्यक्ष, जुखाला आंदोलन समिति

लोगों ने तीन घंटे तक बंद रहा नेशनल हाईवे (ETV Bharat)

प्रदर्शन से हाईवे पर लगा लंबा जाम

वहीं, शिमला-मटौर नेशनल हाईवे तीन घंटे तक बंद होने के कारण दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. जाम खुलवाने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनावपूर्ण स्थिति भी बनी. इस दौरान कुछ महिला प्रदर्शनकारियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और नाराजगी जताई. बीते रोज भी प्रदर्शनकारियों ने 2 घंटे के लिए हाईवे को बंद किया था.

बड़े स्तर पर प्रदर्शन की चेतावनी

आंदोलन समिति के अध्यक्ष ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर जनता पीछे हटने वाली नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार लोगों की मांगों की अनदेखी कर रही है, जिसके चलते उनके द्वारा आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि जब तक सरकार मांगें नहीं मानती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा और आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे.