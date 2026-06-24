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जुखाला कॉलेज में क्लासेज बंद करने पर भड़के लोग, आंदोलन के बीच 2 घंटे बंद रहा NH, सरकार को दी ये चेतावनी

जुखाला में विरोध-प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर आगामी एक-दो दिनों के अंदर उनकी मांगों पर सरकार ने सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलेज में बंद की गई कक्षाओं को दोबारा शुरू करना क्षेत्र के विद्यार्थियों और उनके भविष्य के हित में बेहद जरूरी है. उन्होंने सरकार से इस मामले में जल्द फैसला लेकर छात्रों और अभिभावकों की चिंता दूर करने की मांग की है.

बिलासपुर: जिला बिलासपुर में जुखाला स्थित गवर्नमेंट कॉलेज जुखाला में बंद की गई कक्षाओं को दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अब कॉलेज में क्लासेज शुरू करने को लेकर स्थानीय लोगों का आंदोलन तेज हो गया है. बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और कॉलेज में बंद की गई कक्षाओं को तत्काल बहाल करने की मांग उठाई है.

वहीं, आंदोलन के चलते गसोड़ के पास शिमला-जुखाला नेशनल हाईवे को करीब दो घंटे तक बंद रहा. जिससे नेशनल हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. जाम के दौरान एक दूल्हा भी अपनी बारात के साथ फंसा रहा. दुल्हन को लेकर जा रही गाड़ी को भी प्रदर्शनकारियों को भी आगे नहीं बढ़ने दिया. स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस का भारी बल तैनात किया गया.

जाम में फंसे रहे दूल्हा-दुल्हन (ETV Bharat)

25 जून को फिर बंद होगा सड़क मार्ग

जुखाला कॉलेज में क्लासेज बंद करने को लेकर पूर्व बीडीसी सदस्य महेंद्र सिंह ने आंदोलन को तेज करने की चेतावनी देते हुए कहा कि 25 जून को सुबह 9 बजे फिर 3 घंटे तक सड़क मार्ग बंद किया जाएगा. अगर फिर भी उनकी मांगों को नहीं माना जाता तो 26 जून से चारों तरफ को जोड़ने वाले मार्ग शिमला मटौर, शिमला बिलासपुर को अनिश्चितकालीन के लिए ब्रहमपुखर के पास बंद कर दिया जाएगा. इस धरना प्रदर्शन में साथ लगती 13 पंचायतों के प्रतिनिधि और जनता मौजूद रही.

"2 जून को सरकार ने जुखाला कॉलेज में कॉर्मस और साइंस की क्लासेज अधिसूचना जारी कर बंद कर दी. जिसके विरोध में आज हमने 2 घंटे तक शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया. कल हम 3 घंटे का आंदोलन करेंगे और उसके बाद हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा. सरकार को हमारी मांगे माननी ही होंगी. हम गांव-देहात के लोग हैं, अगर एक बार उबाल आ गया तो सरकार को भी गिराकर रखेंगे." - महेंद्र सिंह, पूर्व बीडीसी सदस्य

आंदोलन में शामिल रहे ये लोग

विरोध प्रदर्शन के दौरान जिला परिषद चेयरमैन लेख राम ठाकुर, भाजपा प्रदेश कार्यकरिणी सदस्य दौलत राम ठाकुर, जुखाला पंचायत प्रधान हरी सिंह धीमान, उप-प्रधान रूपा शर्मा, पूर्व प्रधान जगदीश ठाकुर, पूर्व उप-प्रधान सोनू ठाकुर, कोटला पंचायत प्रधान सुमन ठाकुर, उप-प्रधान अंकुश दुर्वाषा, बीडीसी सदस्य रामपाल ठाकुर, पूर्व बीडीसी चेयरमैन अधिवक्ता अमर सिंह ठाकुर, बीडीसी सदस्य निभा ठाकुर, रूपेश भट्टी, स्याहुला पंचायत प्रधान आरती, उप-प्रधान परमदीप ठाकुर, पूर्व प्रधान हेमराज चौधरी, माकडी मारकण्ड पंचायत के उप-प्रधान विनोद कश्यप, ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलवीर भड़ोल, बृज लाल ठाकुर, दीपक महाजन, ऋषि मार्कंडेय पूर्व सैनिक सहकारी परिवहन सभा के अध्यक्ष कैप्टन सुरेन्द्र राणा इत्यादि मौजूद रहे.