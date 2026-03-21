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हिमाचल बजट से जनता ने लगाई बड़ी उम्मीदें, क्या सीएम सुखविंदर कर पाएंगे पूरी आस?

बिलासपुर: आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करेंगे. सीएम सुक्खू के इस चौथे बजट से हिमाचल की जनता को खासी उम्मीदें हैं. लोगों को इस बजट में सरकार से राहत मिलने की आस है. वहीं, सरकारी कर्मचारी को लंबित डीए, युवा को रोजगार, महिलाओं को 1500 सौ रुपये इस बजट में मिलने की उम्मीद है. ऐसे में देखना होगा कि इस बजट में सीएम सुखविंदर क्या जनता की उम्मीदों को पूरा कर पाते हैं?

वहीं, इस बजट से बिलासपुर की जनता को काफी भी उम्मीदें है. पर्यटन को बढ़ावा देने, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने, नलवाड़ी मेला की राष्ट्रस्तरीय करने सहित विभिन्न मुद्दों को बजट में शामिल होने की जनता ने आस लगा रखी है. बिलासपुर की जनता ने पर्यटन, रोजगार, स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों बजट में शामिल करने की मुख्यमंत्री से अपील की है.

बिलासपुर निवासी नईम मोहम्मद, सुनील ठाकुर, रोशन लाल व कृष्ण दयाल शर्मा का कहना है, 'किरतपुर-नेरचौक फोरलेन मार्ग बनने से कुल्लू, मनाली व धर्मशाला जाने वाले पर्यटक जिला से होकर गुजरते हैं. ऐसे में बिलासपुर में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए लंबे समय से चली आ रही कृत्रिम झील की मांग को बजट में शामिल किया जाना चाहिए. ताकि सालभर गोविंद सागर झील का जलस्तर बढ़ा रहे और वाटर स्पोर्ट्स व वाटर टूरिस्म को बढ़ावा मिल सके'.

वहीं लोगों का कहना है कि सोलहवें वित्त आयोग के तहत राजस्व घाटा अनुदान राशि बंद होने के बाद प्रदेश सरकार आय के स्रोत बढ़ाने की आवश्यकता है. जिसमें पर्यटन एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, ऐसे में बिलासपुर की बंदला की धार पर पैराग्लाइडिंग और गोविंद सागर झील में वाटर टूरिज्म को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिससे एक ओर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा तो दूसरी ओर प्रदेश की आय बढ़ेगी.