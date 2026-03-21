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हिमाचल बजट से जनता ने लगाई बड़ी उम्मीदें, क्या सीएम सुखविंदर कर पाएंगे पूरी आस?

आज हिमाचल विधानसभा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट 2026-27 पेश करेंगे.

हिमाचल बजट से जनता ने लगाई बड़ी उम्मीदें
हिमाचल बजट से जनता ने लगाई बड़ी उम्मीदें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 9:51 AM IST

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बिलासपुर: आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करेंगे. सीएम सुक्खू के इस चौथे बजट से हिमाचल की जनता को खासी उम्मीदें हैं. लोगों को इस बजट में सरकार से राहत मिलने की आस है. वहीं, सरकारी कर्मचारी को लंबित डीए, युवा को रोजगार, महिलाओं को 1500 सौ रुपये इस बजट में मिलने की उम्मीद है. ऐसे में देखना होगा कि इस बजट में सीएम सुखविंदर क्या जनता की उम्मीदों को पूरा कर पाते हैं?

वहीं, इस बजट से बिलासपुर की जनता को काफी भी उम्मीदें है. पर्यटन को बढ़ावा देने, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने, नलवाड़ी मेला की राष्ट्रस्तरीय करने सहित विभिन्न मुद्दों को बजट में शामिल होने की जनता ने आस लगा रखी है. बिलासपुर की जनता ने पर्यटन, रोजगार, स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों बजट में शामिल करने की मुख्यमंत्री से अपील की है.

बिलासपुर निवासी नईम मोहम्मद, सुनील ठाकुर, रोशन लाल व कृष्ण दयाल शर्मा का कहना है, 'किरतपुर-नेरचौक फोरलेन मार्ग बनने से कुल्लू, मनाली व धर्मशाला जाने वाले पर्यटक जिला से होकर गुजरते हैं. ऐसे में बिलासपुर में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए लंबे समय से चली आ रही कृत्रिम झील की मांग को बजट में शामिल किया जाना चाहिए. ताकि सालभर गोविंद सागर झील का जलस्तर बढ़ा रहे और वाटर स्पोर्ट्स व वाटर टूरिस्म को बढ़ावा मिल सके'.

वहीं लोगों का कहना है कि सोलहवें वित्त आयोग के तहत राजस्व घाटा अनुदान राशि बंद होने के बाद प्रदेश सरकार आय के स्रोत बढ़ाने की आवश्यकता है. जिसमें पर्यटन एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, ऐसे में बिलासपुर की बंदला की धार पर पैराग्लाइडिंग और गोविंद सागर झील में वाटर टूरिज्म को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिससे एक ओर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा तो दूसरी ओर प्रदेश की आय बढ़ेगी.

वहीं बिलासपुर के लोगों ने बेरी-दडोला पुल जिसकी आधारशिला पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने रखी थी, उसे बजट में शामिल करने की मांग रखी है. ताकि पुल के निर्माण से बिलासपुर शहर की कनेक्टिविटी फोरलेन से हो सके और पर्यटक बिलासपुर शहर से जुड़ सके. इसके साथ ही लोगों स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार जैसे अहम विषयों को बजट में शामिल करने की मांग करते हुए करीब 137 साल पुराने नलवाड़ी मेले का दर्जा राज्यस्तरीय से बढ़ाकर राष्ट्रस्तरीय या अंतराष्ट्रीय स्तर का करने की मांग भी की है. ताकि प्राचीनतम मेलों में शुमार नलवाड़ी मेले का स्तर बढ़ सके.

गौरतलब है की 18 मार्च से 2 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र में 13 बैठकें की जा रही हैं और 21 मार्च यानी आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राजस्व घाटा अनुदान के बिना ही यह बजट पेश करेंगे. ऐसे में प्रदेश सरकार की वित्तीय रणनीति और प्राथमिकताओं को लेकर प्रदेश की जनता व कर्मचारियों की इस बजट नजरें टिकी हुई हैं.

ये भी पढ़ें: आज सीएम सुक्खू पेश करेंगे हिमाचल का बजट, इन वर्गों को मिल सकती है राहत

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