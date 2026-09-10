ETV Bharat / state

न्यायिक हिरासत में बंद कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, न्यायिक जांच शुरू

3 सितंबर से जबली मुक्त कारागार में बंद था लखवीर सिंह. तबीयत बिगड़ने पर कैदी को एम्स ले जाया गया, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (Concept Image)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 7:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: चोरी मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे 40 वर्षीय कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक की पहचान लखवीर सिंह निवासी बागठेडू, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है. लखवीर सिंह बीते तीन सितंबर से जबली स्थित मुक्त कारागार में न्यायिक हिरासत के तहत बंद था. उसकी अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उसे उपचार के लिए एम्स कोठीपुरा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

न्यायिक हिरासत में बंद कैदी की मौत हुई है. मामले में न्यायिक जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के कारणों के संबंध में स्थिति स्पष्ट होगी:- अभिषेक धीमान, एसपी बिलासपुर

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार रात सदर थाना बिलासपुर पुलिस को जबली मुक्त कारागार से सूचना मिली कि वहां न्यायिक हिरासत में बंद लखवीर सिंह की अचानक तबीयत खराब हो गई है. इसके बाद उसे उपचार के लिए एम्स कोठीपुरा पहुंचाया गया. अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

कैदी की मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी. चूंकि मामला न्यायिक हिरासत में हुई मौत से संबंधित है, इसलिए सीजेएम बिलासपुर की ओर से मामले की न्यायिक जांच के निर्देश दिए गए. निर्देशों के बाद न्यायिक जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक जांच प्रक्रिया पूरी की और संबंधित तथ्यों की जानकारी जुटाई. इसके बाद मेडिकल बोर्ड की ओर से मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया. पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है, ताकि मौत के कारणों से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा सके.

पुलिस का कहना है कि फिलहाल मौत के वास्तविक कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा.

ये भी पढ़ें: नशे के कारोबार से आरोपी ने बनाया करोड़ों का साम्राज्य! होटल, दुकान, घर और कार सहित ₹3.32 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

TAGGED:

LAKHVEER SINGH
BILASPUR JAIL
JUDICIAL CUSTODY
AIIMS BILASPUR
PRISONER SUSPICIOUS DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.