एशियन यूथ गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम बनी चैंपियन, बिलासपुर की प्रीति ठाकुर रही टीम में शामिल

एशियन यूथ गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम चैंपियन बनी. इस टीम में बिलासपुर की प्रीति ठाकुर भी शामिल रही.

कबड्डी खिलाड़ी प्रीति ठाकुर
कबड्डी खिलाड़ी प्रीति ठाकुर (Social Media)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 3:44 PM IST

2 Min Read
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश की बेटियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. देश लेकर विदेश तक में देवभूमि की बेटियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. इन दिनों बिलासपुर जिले की प्रीति ठाकुर खबरों में छाई हुई हैं. दरअसल, बहरीन में चल रही यूथ एशियन गेम्स में भारतीय कबड्डी टीम चैंपियन बनी और स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है. वहीं, इस टीम में प्रीति ठाकुर भी शामिल रही. प्रीति को पूरे प्रदेश से शुभकामनाएं और बधाई मिल रही हैं.

स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम में बिलासपुर निवासी प्रीति ठाकुर भी शामिल रही. बड़ी बात यह है कि प्रीति ठाकुर प्रदेश की एक मात्र खिलाड़ी थी, जो यूथ एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में चयनित हुई थी. प्रीति ठाकुर बिलासपुर स्थित राज्य खेल छात्रावास की खिलाड़ी है.

राज्य खेल छात्रावास प्रभारी मनोज ठाकुर ने बताया, "फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को एकतरफा मुकाबले में हराया. यह पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि बिलासपुर की प्रीति ठाकुर इस टीम का हिस्सा रही. प्रीति चार साल से राज्य खेल छात्रावास में कबड्डी का प्रशिक्षण ले रही है. उन्हें कबड्डी प्रशिक्षक हंसराज के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इससे पहले उन्होंने स्कूल नेशनल कबड्डी और जूनियर कबड्डी में हिमाचल टीम का नेतृत्व कप्तान के रूप में किया है".

मनोज ठाकुर का कहना है कि खेल के साथ प्रीति अपनी पढ़ाई में भी अव्वल हैं. वर्तमान में वे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हैं. बड़ी बात यह है कि छात्रावास में पिछले चार सालों से कोई स्थायी कबड्डी कोच नहीं है. छात्रावास के खिलाड़ियों को वन विभाग के कार्यरत हंसराज पिछले चार सालों से स्वेच्छा से प्रशिक्षण दे रहे हैं. प्रीति ठाकुर का अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता के लिए पहली बार चयन हुआ था और उसने पहली ही बार में स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है.

प्रीति ठाकुर के इस उपलब्धि पर जिला खेल अधिकारी उत्तम डोड ने शुभकामनाएं दी हैं. इसके अतिरिक्त खेलो इंडिया सेंटर के हाई परफार्मेंस मैनेजर भावना चौहान, विभाग के प्रशिक्षक प्रदीप कालिया, संदीप, नरेश, गोपाल, सतपाल राणा, मोहित ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने बताया कि बिलासपुर पहुंचने पर प्रीति ठाकुर का स्वागत किया जाएगा.

