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नशा तस्करों पर बिलासपुर पुलिस का शिकंजा, चार महीने में ₹3.01 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

बिलासपुर पुलिस ने नशा तस्करों की संपत्ति किया फ्रीज ( Bilaspur Police )

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा जारी है. इसी कड़ी में बिलासपुर जिले में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने अब तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है. पुलिस ने नशे की सप्लाई और बिक्री से अर्जित संभावित अवैध संपत्तियों की पहचान कर उन्हें फ्रीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. पिछले कुछ महीनों के दौरान छह अलग-अलग मामलों में आरोपियों और उनके सहयोगियों की कुल 1,66,67,733 रुपये की संपत्ति फ्रीज की गई है. वहीं, इस वर्ष अब तक पुलिस की ओर से कुल 3,01,83,975 रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई की जा चुकी है.

पुलिस की इस कार्रवाई में मकान, कार, ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटी और बैंक खातों में जमा धनराशि शामिल है. पुलिस की वित्तीय जांच में सामने आया कि संबंधित आरोपितों और उनके परिवार के सदस्यों व सहयोगियों की ओर से संपत्तियों को वैध आय के स्रोतों से अर्जित करने के पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जा सके.

बिलासपुर पुलिस ने नशा तस्करों की संपत्ति की जब्त (Bilaspur Police) इसके बाद नियमानुसार संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई की गई. पुलिस अब केवल नशे की खेप पकड़ने और आरोपियों को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके आर्थिक नेटवर्क और नशे के कारोबार से अर्जित संपत्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रही है. पुलिस की कार्रवाई में सबसे बड़ी संपत्ति डियारा सेक्टर से जुड़े मामले में फ्रीज की गई है. एसपी बिलासपुर अभिषेक धीमान ने कहा, "बिलासपुर पुलिस की नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी. पुलिस का प्रयास है कि नशे के कारोबार से जुड़े पूरे नेटवर्क की पहचान कर उसके आर्थिक स्रोतों पर भी चोट की जाए. इसके लिए आरोपियों के साथ उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों की संपत्तियों की भी नियमानुसार वित्तीय जांच की जा रही है. नशे के कारोबार से अर्जित अवैध संपत्तियों को फ्रीज कर तस्करी के नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं" सदर थाना में दर्ज एफआइआर नंबर 03/2024 में आयुब खान व अन्य आरोपितों से 9.11 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी. वित्तीय जांच के दौरान आयुब खान का 63.97 लाख रुपये कीमत का मकान फ्रीज किया गया. इसके अलावा उसके सहयोगी विनय कुमार की स्विफ्ट कार, बुलेट मोटरसाइकिल और स्कूटी तथा ईशान खान की वेन्यू कार, पिकअप और स्कूटी को भी फ्रीज किया गया. इस मामले में कुल छह वाहन और एक मकान सहित 1,02,00,733 रुपये की संपत्ति कार्रवाई के दायरे में आई है. नशा तस्करों की गाड़िया जब्त (Bilaspur Police) बरमाणा थाना में दर्ज एफआइआर नंबर 25/2023 में अनिल कुमार उर्फ पिंटू के खिलाफ भी पुलिस ने वित्तीय कार्रवाई की है. इस मामले में शुरुआती जांच के दौरान 15.13 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी. जांच में अनिल कुमार उर्फ पिंटू को गिरफ्तार किया गया. उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल नौ मामले दर्ज हैं. वित्तीय जांच के दौरान उसके और परिवार के सदस्यों की संपत्तियों की पड़ताल की गई. इसमें करीब 20 लाख रुपये कीमत का ट्रक और बैंक खाते में जमा 3.10 लाख रुपये फ्रीज किए गए. कुल 23.10 लाख रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई हुई है.