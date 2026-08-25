बिलासपुर में डिजिटल अरेस्ट कर सीनियर सिटीजन से 35 लाख की ठगी की कोशिश
कॉल करने वाले ने खुद को सुनील कुमार गौतम IPS, बाराबंकी बताते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में फंसे होने का डर दिखाया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 25, 2026 at 9:45 AM IST
बिलासपुर: डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगों ने 68 वर्षीय सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने की धमकी देकर करीब 35 लाख रुपये की ठगी करने की कोशिश की. हालांकि बिलासपुर पुलिस की तत्परता से बुजुर्ग ठगी का शिकार होने से बच गए और बैंक खाते में जमा पूरी राशि सुरक्षित बचा ली गई.
बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की कोशिश
मामले मे जानकारी एडिशनल एसपी ग्रामीण मधुलिका सिंह ने बताया कि 24 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक के एक मित्र ने डीआईजी एवं एसएसपी बिलासपुर रजनेश सिंह को मोबाइल फोन के माध्यम से घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उनका पीड़ित दोस्त सरकंडा क्षेत्र के सीपत रोड का निवासी हैं. उन्हें मोबाइल नंबर 9401274963 से कॉल आया था. कॉल करने वाले ने खुद को सुनील कुमार गौतम IPS, बाराबंकी बताते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में फंसे होने का डर दिखाया.
ठगों ने लगातार वीडियो कॉल और बातचीत के जरिए उन्हें डराया और कथित तौर पर डिजिटल अरेस्ट में रखने का झांसा दिया. इसके बाद उनके अलग-अलग बैंक खातों में जमा रकम को एक ही बैंक खाते में ट्रांसफर कराया गया. इस तरह करीब 35 लाख रुपये एक खाते में जमा हो गए. इसके बाद आरोपी वीडियो मीटिंग के माध्यम से बैंक खाते में जमा पूरी राशि को दूसरे खाते में ट्रांसफर या निकालने की तैयारी कर रहे थे. इसी दौरान मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची.
एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर सरकंडा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पीड़ित को ठगी से बचाया. पुलिस की कार्रवाई के चलते करीब 35 लाख रुपये की रकम सुरक्षित बच गई. संबंधित मोबाइल नंबर की जांच में उसके फ्रॉड गतिविधियों से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है.
मामले की रिपोर्ट NCCRP पोर्टल पर दर्ज कराई गई है. पुलिस मोबाइल नंबर और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुटी है. साथ ही बिलासपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी फोन कॉल पर खुद को पुलिस, CBI, ED या अन्य अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट करने वाले साइबर ठगों से सावधान रहें. डरकर अपनी बैंक संबंधी जानकारी या रकम किसी खाते में ट्रांसफर न करें और तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचना दें.
डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है
डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगों द्वारा की जाने वाली एक ऑनलाइन धोखाधड़ी है. इसमें अपराधी खुद को सीबीआई, पुलिस, ईडी, जज, कस्टम अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं और पीड़ित को डराकर गैरकानूनी गतिविधियों में फंसाने का झूठा आरोप लगाते हैं. पीड़ित को कैमरे के सामने ही रहने का दबाव बनाते हुए डिजिटल अरेस्ट की बात कहते हैं. मामले को रफा दफा करने के नाम पर पैसे ऐंठे जाते हैं.
इस तरह के फोन या वीडियो कॉल आने पर तुरंत पुलिस को जानकारी दें. नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की हेल्पलाइन 1930 पर कॉल कर जानकारी दें.