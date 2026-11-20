ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा और हवाला नेटवर्क पर बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 25 करोड़ की संपत्ति का खुलासा
बिलासपुर पुलिस ने हवाला नेटवर्क और ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा को लेकर बड़ा खुलासा किया है. संजय यादव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2026 at 6:37 PM IST
बिलासपुर: ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा, हवाला कारोबार और अवैध धन से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. थाना सिटी कोतवाली में दर्ज अपराध पर विवेचना के दौरान पुलिस ने एक बड़े संगठित वित्तीय नेटवर्क का खुलासा किया है. जांच में देश के अलग-अलग राज्यों में सट्टे की रकम के लेन-देन और हवाला के माध्यम से धन हस्तांतरण किए जाने के तथ्य सामने आए हैं. 8 लाख रुपये नकद, सोने के आभूषण और महत्वपूर्ण दस्तावेज पुलिस ने बरामद किए हैं. इसके अलावा दुबई में भी संपत्ति अर्जित करने की जानकारी पुलिस की जांच में सामने आई है.
25 करोड़ की संपत्ति का खुलासा
दरअसल पुलिस द्वारा 13 नवंबर 2026 को तलाशी की गई जिसमें करीब 8 लाख रुपये नकद, सोने के आभूषण, महंगी घड़ियां, बैंक से संबंधित दस्तावेज और महत्वपूर्ण संपत्ति दस्तावेज बरामद किए गए हैं. इसके अलावा करीब 25 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं.
पुलिस अब बैंकिंग लेन-देन, हवाला नेटवर्क, संपत्तियों के वास्तविक स्रोत और उनके लाभार्थियों की जांच कर रही है. अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत कुर्की की वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी-गगन कुमार, सीएसपी, बिलासपुर
जांच में विदेश, विशेषकर दुबई में भी संपत्तियां अर्जित किए जाने की जानकारी सामने आई है. मामले में संबंधित आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया है. वहीं रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है. इस मामले में सुनील रोहरा, मनीष रोहरा, और संदेही आकाश गोगा, निवासी जबलपुर का नाम सामने आया है.