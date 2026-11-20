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ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा और हवाला नेटवर्क पर बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 25 करोड़ की संपत्ति का खुलासा

बिलासपुर पुलिस की कार्रवाई ( ETV BHARAT )

बिलासपुर: ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा, हवाला कारोबार और अवैध धन से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. थाना सिटी कोतवाली में दर्ज अपराध पर विवेचना के दौरान पुलिस ने एक बड़े संगठित वित्तीय नेटवर्क का खुलासा किया है. जांच में देश के अलग-अलग राज्यों में सट्टे की रकम के लेन-देन और हवाला के माध्यम से धन हस्तांतरण किए जाने के तथ्य सामने आए हैं. 8 लाख रुपये नकद, सोने के आभूषण और महत्वपूर्ण दस्तावेज पुलिस ने बरामद किए हैं. इसके अलावा दुबई में भी संपत्ति अर्जित करने की जानकारी पुलिस की जांच में सामने आई है.