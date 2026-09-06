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बांग्लादेशी घुसपैठियों और संदिग्धों के खिलाफ धरपकड़ ऑपरेशन, स्पेशल टास्क फोर्स ने शुरू किया एक्शन, 23 को भेजा गया डिटेंशन सेंटर

पुलिस बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे लोगों की पहचान कर उनको पकड़ रही है. संजय यादव की रिपोर्ट.

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23 को भेजा गया डिटेंशन सेंटर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 6, 2026 at 10:16 AM IST

4 Min Read
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बिलासपुर: गलत तरीके से भारत में प्रवेश कर और बिना वैध दस्तावेजों के बिलासपुर में रहे अप्रवासियों, खासकर बांग्लादेशियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने अभियान चलाया है. स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ऐसे लोगों की पहचान कर रही है, जो गलत तरीके से यहां अपनी पहचान छिपाकर रह रहे हैं. घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजने के लिए यह अभियान चलाया गया है. पुलिस के आला अफसर इस अभियान पर नजर बनाए हुए हैं और टीम से अपडेट भी ले रहे हैं.

बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश तेज

बताया जा रहा है कि उप पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर रजनेश सिंह द्वारा तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (IUCAW) रश्मिता कौर चावला के नेतृत्व में 7 निरीक्षकों सहित विशेष टास्क फोर्स (STF) का गठन किया गया है. अफसरों के द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अवैध घुसपैठियों एवं बिना वैध दस्तावेजों के निवासरत संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान एवं सत्यापन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है. साथ ही शहर में सघन चेकिंग एवं जांच अभियानश शुरू किया गया है.

23 को भेजा गया डिटेंशन सेंटर (ETV Bharat)


विशेष टास्क फोर्स गठित

विशेष टास्क फोर्स द्वारा बिलासपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार छापामार कार्रवाई एवं जांच करते हुए संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है. जांच के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की जानकारी मिली है, जिनके संबंध में उनके मूल निवास एवं पहचान से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन करना जरूरी पाया गया है. संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच के लिए जिलों के पुलिस अधिकारियों से भी संपर्क किया जा रहा है.

पश्चिम बंगाल जाकर जुटाई जा रही जानकारी

स्पेशल टीम द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद एवं जंगीपुर क्षेत्र में जाकर वहां के पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की गई है. वहीं बिलासपुर में निवासरत संदिग्ध व्यक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एवं दस्तावेज साझा किए गए हैं और संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा आवश्यक सहयोग लिया जा रहा है. विशेष टीम द्वारा मुर्शिदाबाद एवं जंगीपुर के अतिरिक्त संबंधित थाना क्षेत्रों में जाकर पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों से व्यक्तिगत रूप से जानकारी एकत्र की गई तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में बांग्लादेशी नागरिकों के भारत प्रवेश एवं उनके यहां रुकने से संबंधित गतिविधियों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य जुटाए गए हैं.

23 संदिग्धों की पहचान, भेजा गया डिटेंशन सेंटर

प्रारंभिक जांच और जुटाए गए दस्तावेजों के आधार पर थाना सिरगिट्टी क्षेत्र में रहने वाले 23 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की गई है. उनकी पहचान एवं दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक होल्डिंग/डिटेंशन सेंटर, रायपुर भेजा गया है. पुलिस ने आम नागरिकों से अवैध रूप से रहने वाले व्यक्तियों अथवा संदिग्ध गतिविधियों के संबंध में जानकारी भी देने की अपील की है. पुलिस ने जानकारी देने के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-233-1905 जारी किया है. जानकारी देने वाली की पहचान गुप्त रखी जाएगी.



पूर्व में भी हो चुकी है प्रभावी कार्रवाई

बिलासपुर पुलिस द्वारा इस अभियान के पूर्व भी अवैध रूप से निवासरत संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है. पूर्व में 2 संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है. जिसमें थाना तोरवा क्षेत्र में अवैध रूप से निवासरत बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद हुसैन उर्फ सुब्रती शर्मा उर्फ सागर, निवासी शाहपुर, आरापाड़ा, नौवापाड़ा, पुलिस स्टेशन कोतवाली, जिला जशोर (बांग्लादेश) की पहचान किए जाने के बाद उसके विरुद्ध 12.07.2025 को बांग्लादेश निर्वासन (Quit India) की कार्रवाई की गई थी.

दूसरी कार्रवाई थाना तोरवा में 17.03.2025 को बांग्लादेश की नाबालिग बालिका के अपहरण के संबंध में आरोपी हृदय कुमार शर्मा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 122/2025 के तहत संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था. आरोपी के खिलाफ न्यायालयीन निर्णय के पश्चात् उसके विरुद्ध बांग्लादेश डिपोर्टेशन की कार्रवाई किए जाने तक उसे होल्डिंग/डिटेंशन सेंटर, रायपुर भेजा गया है.

कार्रवाई को लेकर एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस टीमों को संभावित जगहों पर भेजा गया था. जांच के दौरान दोनों लोगों के बताए गए पते गलत पाए गए, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की गई.

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