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हिमाचल में नशा कारोबार पर बड़ा एक्शन, एक ही दिन में करोड़ों की संपत्ति फ्रीज

एसपी बिलासपुर अभिषेक धीमान ने बताया कि पुलिस की यह कार्रवाई केवल आरोपियों की गिरफ्तारी और नशीले पदार्थों की बरामदगी तक सीमित नहीं है. अब नशे के कारोबार से अर्जित संभावित अवैध संपत्ति और उससे जुड़े वित्तीय नेटवर्क की भी जांच की जा रही है. कार्रवाई के दायरे में मकान, कारें, मोटरसाइकिल, बैंक खातों में जमा राशि और सोना तक शामिल है.

बिलासपुर: हिमाचल में बढ़ते नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में बिलासपुर पुलिस ने अब नशा तस्करों की संपत्ति पर कार्रवाई तेज कर दी है. बिलासपुर पुलिस ने वीरवार, 24 सितंबर को नशे के विभिन्न मामलों से जुड़े आरोपियों और उनके परिवार से संबंधित 1,35,16,242 रुपए की संपत्ति फ्रीज की है. पुलिस की वित्तीय जांच में संबंधित व्यक्तियों द्वारा इन संपत्तियों को वैध आय के स्रोत से अर्जित किए जाने के संबंध में संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जा सके. इसके बाद नियमानुसार संपत्ति फ्रीज करने की कार्रवाई की गई.

नशा तस्करों की संपत्ति फ्रीज

बरमाणा थाने के तहत लगड़ बरमाणा निवासी अजय कुमार उर्फ आजाद से 6.17 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी. आरोपी अजय के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 मामले दर्ज हैं. वित्तीय जांच में आरोपी अजय की टाटा जेस्ट और फोर्ड फिगो कार, बैंक खाते में जमा 6.33 लाख रुपए और निर्माणाधीन मकान फ्रीज किया गया. इनकी कुल कीमत 21,21,565 रुपए आंकी गई है.

बरमाणा थाने के तहत पंजगाई निवासी अनिल कुमार उर्फ पिंटू को गिरफ्तार किया गया. आरोपी के पास से 15.13 ग्राम हेरोइन बरामद बरामद की गई थी. आरोपी के खिलाफ पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के तहत 9 मामले दर्ज हैं. वित्तीय जांच के दौरान उसके और परिवार के सदस्यों से संबंधित 100 ग्राम सोने के बिस्किट और मकान फ्रीज किए गए. इनकी कुल कीमत 30,53,334 रुपए है.

घुमारवीं थाने के तहत दूपल सिंह निवासी काच्योट (मंडी) और जय चंद निवासी मलाणा (कुल्लू) से 1.8 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी. पुलिस ने वित्तीय जांच के दौरान आरोपियों की किआ सोनेट कार और बैंक खातों में जमा राशि फ्रीज की गई. फ्रीज की गई संपत्ति की कुल कीमत 11,58,777 रुपए है.

घुमारवीं थाने के तहत नशा तस्करी मामले में बालू निवासी राकेश को भी गिरफ्तार किया गया. आरोपी से पुलिस ने 57.3 ग्राम हेरोइन बरामद की. पुलिस के अनुसार राकेश के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत 7 मामले दर्ज हैं. वित्तीय जांच के दौरान आरोपी का 39,53,681 रुपए मूल्य का मकान फ्रीज किया गया.

स्वारघाट थाने के तहत कुल्लू निवासी जीवन सिंह से 5.7 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी. वित्तीय जांच के दौरान उसके सेविंग बैंक खाते में जमा 6,07,598 रुपए की राशि फ्रीज की गई.

स्वारघाट थाने के तहत सदर बिलासपुर के रूआ निवासी उमेश और कंदरौर निवासी अजय सिंह के कब्जे से 21.2 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी. वित्तीय जांच के दौरान आरोपियों की ऑल्टो के-10 और स्विफ्ट कारों के साथ बैंक खातों में जमा राशि फ्रीज की गई. इस मामले में कुल 13,21,287 रुपए की संपत्ति फ्रीज की गई.

स्वारघाट थाने के तहत सदर मंडी जिले के अमन कुमार और अरुण कुमार से 14.5 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी. वित्तीय जांच के दौरान दोनों से संबंधित टाटा सफारी और पल्सर मोटरसाइकिल फ्रीज की गईं. इनकी कीमत करीब 13 लाख रुपए आंकी गई है.

"नशे के खिलाफ अभियान को अब केवल नशीले पदार्थों की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रखा जा रहा है. नशे के कारोबार से जुड़े वित्तीय नेटवर्क और उससे अर्जित संभावित अवैध संपत्ति की भी गहन जांच की जा रही है. जिन मामलों में संबंधित व्यक्तियों द्वारा संपत्तियों को वैध आय से अर्जित किए जाने का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, वहां नियमानुसार संपत्ति फ्रीज करने की कार्रवाई की गई है. नशे के पूरे नेटवर्क और उससे अर्जित संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी." - अभिषेक धीमान, एसपी बिलासपुर

इन दो शहरों के दो बड़े नशा तस्करों पर कार्रवाई

वहीं, जिला प्रशासन के पास नशे तस्करों से जुड़े कुल 85 मामले सामने आए थे. इन सभी मामलों की जांच-पड़ताल और उपलब्ध रिकार्ड खंगालने के बाद प्रशासन ने बिलासपुर शहर और बरमाणा से जुड़े दो बड़े नशा तस्करों पर कार्रवाई की अंतिम मुहर लगा दी है. इनमें संबंधित लोगों के रिकार्ड, जमीन, संपत्ति और सरकारी भूमि से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी जुटाई गई. दोनों मामलों में प्रशासन को जमीन और संपत्ति से संबंधित ऐसे तथ्य मिले हैं, जिनके आधार पर अब नियमानुसार कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.