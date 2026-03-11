ETV Bharat / state

सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवक से ठगे ₹1 लाख, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

बिलासपुर: सरकारी नौकरी पाने की लालच में एक युवक ने एक लाख रूपये गवां दिए. मामला बिलासपुर जिले के पुलिस थाना कोट कहलूर क्षेत्र का है. जहां दगड़ाहन-जगातखाना क्षेत्र में सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर ठग ने एक युवक से एक लाख रुपये ठग लिए, पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, श्री नैना देवी तहसील के गांव दगड़ाहन निवासी अनुप कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका भाई राममूर्ति और गांव का ही युवक गौरव बेरोजगार है. करीब तीन माह पहले उसे किसी के माध्यम से पता चला कि चौपाल का एक व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में नौकरी लगवाने का जुगाड़ कर देता है.

इसके बाद अनुप कुमार ने शिमला जिले के नगर पंचायत चौपाल निवासी राकेश कुमार का मोबाइल नंबर लेकर उससे संपर्क किया. बातचीत के दौरान आरोपी राकेश ने दोनों युवकों को किसी न किसी माध्यम से अच्छी नौकरी दिलवाने का आश्वासन दिया और इसके लिए पैसे देने की बात कही. सरकारी नौकरी की उम्मीद में अनुप कुमार ने आरोपी को चार माह के दौरान गूगल-पे के माध्यम से एक लाख रुपये भेज दिए.