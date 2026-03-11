ETV Bharat / state

सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवक से ठगे ₹1 लाख, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

सरकारी नौकरी की चाहत में बिलासपुर का युवक हुआ ठगी का शिकार.

सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी
सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: सरकारी नौकरी पाने की लालच में एक युवक ने एक लाख रूपये गवां दिए. मामला बिलासपुर जिले के पुलिस थाना कोट कहलूर क्षेत्र का है. जहां दगड़ाहन-जगातखाना क्षेत्र में सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर ठग ने एक युवक से एक लाख रुपये ठग लिए, पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, श्री नैना देवी तहसील के गांव दगड़ाहन निवासी अनुप कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका भाई राममूर्ति और गांव का ही युवक गौरव बेरोजगार है. करीब तीन माह पहले उसे किसी के माध्यम से पता चला कि चौपाल का एक व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में नौकरी लगवाने का जुगाड़ कर देता है.

इसके बाद अनुप कुमार ने शिमला जिले के नगर पंचायत चौपाल निवासी राकेश कुमार का मोबाइल नंबर लेकर उससे संपर्क किया. बातचीत के दौरान आरोपी राकेश ने दोनों युवकों को किसी न किसी माध्यम से अच्छी नौकरी दिलवाने का आश्वासन दिया और इसके लिए पैसे देने की बात कही. सरकारी नौकरी की उम्मीद में अनुप कुमार ने आरोपी को चार माह के दौरान गूगल-पे के माध्यम से एक लाख रुपये भेज दिए.

ठगी के शिकार अनुप कुमार ने पुलिस को बताया कि, 'उसने 50-50 हजार रुपये की दो किश्तों में यह राशि आरोपी के खाते में डाली थी. पैसे मिलने के बाद आरोपी ने पहले फोन उठाना बंद कर दिया और जब पैसे वापस मांगे गए तो टालमटोल करने लगा. पिछले कुछ दिनों से आरोपी ने अपना मोबाइल नंबर भी बंद कर दिया'.

शिकायत के आधार पर आरोपी राकेश कुमार को हिरासत में ले लिया गया है. मामले की जांच जारी है. लोगों से अपील है कि सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर किसी को भी पैसे न दें. क्योंकि पैसे लेकर कोई नौकरी नहीं दिलवा सकता. ऐसे ठगों से सतर्क रहने की जरूरत है:- संदीप धवल, पुलिस अधीक्षक बिलासपुर

ये भी पढ़ें: हिमाचल में भी कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत! होटल-ढाबों के बंद होने का संकट गहराया!

TAGGED:

BILASPUR POLICE DETAINED ACCUSED
FRAUD IN THE NAME OF GOVT JOBS
BILASPUR FRAUD CASE
CRIME NEWS
BILASPUR CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.